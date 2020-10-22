谷歌搜尋「女人就⋯」結果驚人！兩廳院PO文引爆網戰「超貼近社會」

▲谷歌搜尋「女人就⋯」結果超驚人！兩廳院PO文引爆網戰。（圖／翻攝自國家兩廳院臉書）

記者林育綾／綜合報導

國家兩廳院為推廣新節目，日前在臉書PO文提到，拿起手機Google搜尋「女人該⋯」、「女人就⋯」、「女人要⋯」，沒想到結果出現「女人該打」、「女人就是要打才會乖」、「女人要打才會乖」等熱門結果。該貼文也迅速發酵，引發網友留言論戰，20日晚間發佈至今已有近3千人按讚、破千則留言及分享，甚至谷歌也悄悄變更了搜尋排行結果。

兩廳院為了推廣節目「馬特斯X塔利達《真，她媽的!》」，該演出聚焦在「女性遭受的暴力處境」。而臉書貼文的靈感，源自於2013年聯合國女人 （U.N. Women）與奧美廣告 （Ogilvy & Mather）合作的案例，就是用Google搜尋來呈現網路世界對女性的刻板印象。

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▲兩廳院PO文分享，谷歌搜尋「女人就⋯」結果超驚人！（圖／翻攝自國家兩廳院臉書）

PO文提到，「在台灣，我們以為性別暴力距離很遙遠，但現在拿起手機 Google 搜尋，女人該______、女人要______、女人就______、女人不______，結果保證讓你大吃一驚」。而搜尋結果是以越熱門排名越前，實際搜尋顯示，這些結果中分別都出現「女人該打」、「女人要打才會乖」、「女人就是要打才會乖」、「女人不打不會乖」。

有網友留言提到，其實那搜尋結果只是一個梗和玩笑，不過也有人說「就算是玩笑也反映了社會的價值觀，不然怎麼會成為玩笑呢？」另也有人表示，搜尋結果除了依照用戶偏好「個人化」顯示，也有「大數據」的結果。而至22日，Google搜尋已經不再出現上述結果，網友也說「顯然有人去申訴了。但這並不改這類笑話廣存於現今網路社會的事實。」還有女性網友表示「看了留言後不敢交男友」。

▲谷歌搜尋「女人就⋯」結果讓人震驚。（圖／翻攝自國家兩廳院臉書）

▲22日以手機搜尋，Google疑似變更「女人就⋯」的搜尋結果。（圖／記者林育綾翻攝）

兩廳院藝術總監劉怡汝提到，西班牙女演員雅妮絲．馬特斯的這場演出，聚焦在女性遭受的暴力處境，而暴力的形式相當多元，可以被包裝進童話、法官的判例、生活裡的對話，當然也包括某些玩笑。

她表示，「我們鎖定暴力這個概念，來做台灣的關鍵字搜尋。得出的結果就如貼文所呈現的，內部同仁看到結果也很震驚，網路跟現在的生活很近，而搜尋結果讓我們意識到：我們跟這個議題有多靠近。」

劉怡汝說，部分網友認為，搜尋結果在指控女性困境是男性所為，但這類的直覺反應，反而是需要思考，性別不是壓迫的來源，父權體制下賦予性別的角色才是，而這也是這個作品想要帶起的討論。「最終，我們想往哪一個世界多靠近一些？是我們可以選擇的。」

她也分享，今（22）日重新測試，Google應該已經調整了台灣的搜尋結果。「我們也不確定這代表是好是壞？不過兩廳院提出倡議，刺激公民社會的討論進而造成改變，是我們做為國家文化機構很重要的任務。」

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