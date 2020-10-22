今年轉好運最後機會！　命理師曝九九重陽去衰運8大招

▲把握今年轉好運最後機會，命理師曝九九重陽去衰運8大招。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

10月25日是農曆9月9日九九「重陽節」，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，古代是驅凶避邪之日，「9」為陽數之最，當天也是陽氣最重的日子，在重陽節可以利用簡單的開運方法，達到淨宅、旺財、提升宅運、去霉運等效果。

楊登嵙指出，傳統上一、三、五、七、九等奇數被視為陽數，二、四、六、八則被視為陰數，九是這裡面最大的陽數，因此也稱為老陽。皇帝就是「九五至尊」，農曆9月9日為中國傳統節日「重陽節」，古代是驅凶避邪之日，「9」為陽數之最，當天也是陽氣最重的日子，在重陽節利用簡單的開運方法如下：

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第一方法為淨宅，農曆9月9日當天11點至13點，中午取「午時水」來灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。若想旺財，因大門斜方45度角位置為財位，若擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，可在當天用午時水擦拭乾淨，增加財運。

若想提升宅運，可在重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運；想要趨吉避凶，可以佩帶「茱萸」，防止小人陷害。另外可以喝菊花酒，按照中醫的說法，菊花酒還可以明目、治昏、降血壓，有減肥、輕身、補肝氣、安腸胃、利血氣的功效。也可用菊花酒來擦拭身體，增加免疫能力。

第五招為吃「糕」「高」升，達到步步「高」升的好官運，考試的人可以「高」中；再來可登高吸收陽氣，高為「陽」，低為「陰」，到戶外走走，登高爬山，吸收陽氣，增強運勢。

第七招泡澡去霉運，官司纏身，犯小人，運勢低迷而且很倒楣的人，可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉加陰陽水，也就是沒有煮過的礦泉水或自來水、重陽節當天取用的午時水，在當天泡澡，可除去晦氣，達到開運的效用。

最後是孝敬老人，想要運勢好，孝敬老人、善待老人才能給我們增加正能量，才能風生水起好運來。