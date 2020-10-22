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「全台最高超市」快閃101！萬聖節限定「恐怖眼球」20款零食開賣

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▲▼JASONS超市特別與台北101合作，於89樓觀景台限時推出「全台最高超市」快閃門市，以及萬聖節限定佈置及美食。（圖／業者提供）

▲JASONS超市特別與台北101合作，於89樓觀景台限時推出「全台最高超市」快閃門市，以及萬聖節限定佈置及美食。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萬聖節即將到來，各大超市也應景推出相關活動，而JASONS超市特別與台北101合作，於89樓觀景台限時推出「全台最高超市」快閃門市至1月31日，在萬聖節期間除了有充滿節慶氛圍的佈置，更網羅近20款來自異國的萬聖節搞怪美食，包括義大利百年巧克力品牌Sorini的恐怖眼球、骷顱牛奶巧克力等。

JASONS特別與台北101合作，登上台灣最高觀景台，即日起至1月31日推出快閃「全台最高超市」，而為了帶給消費者另類的萬聖節氛圍和體驗，門市也精心布置萬聖節應景裝飾，更引進超人氣MyCroissant by Guillaume獨家推出以89樓觀景台為靈感啟發的「迷樣雙色可頌」；還網羅了近20款來自異國的萬聖節限定美食，以搞怪俏皮的包裝搶佔消費者目光，企圖成為IG打卡版面的吸睛主角。

▲▼JASONS超市特別與台北101合作，於89樓觀景台限時推出「全台最高超市」快閃門市，以及萬聖節限定佈置及美食。（圖／業者提供）

▲更引進超人氣MyCroissant by Guillaume獨家推出以89樓觀景台為靈感啟發的「迷樣雙色可頌」。（圖／業者提供）

而看準每年萬聖節的糖果銷售商機，相關類別產品的業績也較平時成長3成以上，即日起至11月4日止，JASONS各門市也嚴選多款應景美食，包含以搞怪有趣為主題的義大利百年巧克力品牌Sorini的「恐怖眼球」、「骷顱牛奶巧克力」以及House好吃又搞怪的金牛角，背面更附贈面具造型設計，帶來濃濃的萬聖節氛圍。

▲▼JASONS超市特別與台北101合作，於89樓觀景台限時推出「全台最高超市」快閃門市，以及萬聖節限定佈置及美食。（圖／業者提供）

▲網羅近20款來自異國的萬聖節搞怪美食，包括義大利百年巧克力品牌Sorini的恐怖眼球、骷顱牛奶巧克力等。（圖／業者提供）

此外還有史努比萬聖節巧克力棉花糖、不二家萬聖節限定千層派、棒棒糖⋯等療癒系食玩，而小巧可愛的棒球南瓜及雪白南瓜，無論用於料理或空間擺飾皆適宜。除了零食之外，酒類單品也加入萬聖節行列，JASONS引進季節限定「北緯49度南瓜叔叔帶你去玩啤酒」，預計也將掀起一波秋日微醺風潮。

▲▼JASONS超市特別與台北101合作，於89樓觀景台限時推出「全台最高超市」快閃門市，以及萬聖節限定佈置及美食。（圖／業者提供）

▲網羅近20款來自異國的萬聖節搞怪美食，包括義大利百年巧克力品牌Sorini的恐怖眼球、骷顱牛奶巧克力等。（圖／業者提供）

而全聯福利中心今年再度推出「萬聖果果節」年活動將於10/25、10/31在天母運動公園舉行。此外將於10/23起限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，顏色分別有黑、白可選，亦有綜合版盒裝，每盒30片裝，售價360元，每人限購1盒，數量限量售完為止，各門市販售數量與開賣時間，以各店公布為準。

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