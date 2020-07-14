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三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！量販推300款商品「買1送1」、熱門品類現金折抵

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▲▼三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！愛買推300款商品「買1送1」、24品類現金折抵（圖／愛買提供）

▲用三倍券買國產有機農產，有機會獲得「3倍蔬果箱」！（圖／愛買提供）

記者林育綾／台北報導

「振興三倍券」將於明（15）日正式上路，各大量販超市也紛紛推出優惠、刺激買氣，其中愛買為了鼓勵消費者支持國產有機農產品，推出「用三倍券買國產有機農產品 好事X3」活動，可抽價值3倍的「有機農產澎湃箱」；此外更推出24個熱門品類「滿額現折」、超過300款商品「買1送1」、會員日「全館滿2000元9折」等活動，讓消費者享受振興券放大的好處！

愛買表示，先前疫情期間讓民眾購買食材的習性改變了，更重視料理所用的食材是否通過高規格檢驗，擁有「有機農產品認證」的農產品讓消費者更能安心選購，因此在7/15(二)-8/18(二)期間舉辦「用三倍券買國產有機農產品 好事X3」活動，民眾只要持三倍券購買國產有機農產品，單筆消費滿200元，即可享「3種好事回饋」。

「3種好事回饋」包括：可抽價值3倍、市價600元以上的「有機農產澎湃箱」，每箱內含有機米1包、當季葉菜5包和瓜果根莖類3至4樣。此外還有「滿200元現折20元」、滿500元再贈限量環保購物提袋1只。另可享「市價最低34折加購價」優惠，只要再以29元即可加購指定國產有機農產品，每週更換當季盛產品項。首週7/15(三)-7/21(二)加購商品有：有機高麗菜、有機茄子、有機絲瓜、有機玉米和有機紅肉火龍果，數量有限售完為止。

▲▼三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！愛買推300款商品「買1送1」、24品類現金折抵（圖／愛買提供）

▲民眾持三倍券購買國產有機農產品，單筆消費滿200元可享「3種好事回饋」。（圖／愛買提供）

▲▼三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！愛買推300款商品「買1送1」、24品類現金折抵（圖／愛買提供）

▲Youtuber「處女座媽」】示範最夯國產有機農產品料理，有機火龍果皮入菜變成「紅寶石煎蛋」。（圖／愛買提供）

而愛買除了讓民眾除了享三倍券的自身優惠外，7/15(三)至7/28(二)再推出「熱門品類滿額現折」、「300款單品滿1送1」、「單品會員點數加贈」等，再搭配1日限定會員日「全館滿2000元9折」活動，讓消費者享受振興券放大的好處。

民眾只要持三倍券消費，共有24個熱門品類可「滿額直接現折」，累計最高可現折3千元以上，包括國產有機蔬果、水產、烘焙+熟食、沖泡咖啡，各品類單筆消費200元直接現折20元，冰品單筆滿250元現折25元，衣物塑膠收納、鍋具單筆滿1千元現折100元，寢具、鞋類單筆滿1600元現折160元。

單品優惠部分，推出超過300款商品「買1送1」，包含UCC咖啡豆系列、天生好米花東產銷履歷生態米、萬家香黑豆醬油、舒潔香氛抽取式衛生紙、福樂自然零優酪乳系列等商品。也推出指定60款商品會員除了擁有獨享價外，還有額外最高50點可以領取，例如「蘭諾衣物柔軟芳香豆」會員價279元，再送快樂購點數50點，「風騰14吋立扇」會員價488元，再送快樂購點數50點。

而7/19(日) 則是會員日「全館滿2000元9折」活動，凡快樂購會員持三倍券消費，可獨享單筆消費滿2000元享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，刷指定銀行再享最高回饋200元，累計最高回饋500元。(指定銀行包括：遠東商銀、台北富邦銀行、合作金庫銀行、陽信銀行、新光銀行、永豐銀行、凱基銀行、星展銀行送100元現金券，刷台灣銀行信用卡送120元現金券，刷台中銀行送200元現金券，數量有限送完為止)

另外若在愛買購買家電，更加碼把三倍券3千元變成4千元！7/15(三)-7/28(二)期間購買小家電商品（電鬍刀除外）、電視、冰箱、洗衣機、冷氣，單筆滿1萬元使用3000元三倍券，即可折抵4000元，單筆滿2萬元使用6000元三倍券即可折抵8000元，單筆滿3萬元使用9000元三倍券即可折抵12000元。

以「歌林16KG定頻洗衣機BW-16S03」為例，原價15,900元 特價10,900元，用3000元三倍券購買總共現省6千元。能源效率第1級「HERAN 禾聯R32變頻一級冷暖分離式空調 HI-GA28BH/HO-GA28BH」原價24,900元 特價20,900元，用3千元三倍券購買總共現省5千元。

而父親節期間（7/15-8/9）購買電鬍刀則有好禮三重送，包括贈送「Switch動物森林版主機」抽獎券，單筆滿3000元送山水5吋充電風扇(市價499元)、單筆滿8000元送富力森電燉養生杯(市價1280元)、單筆滿12000元送禾聯微電腦氣炸鍋(市價2990元)；此外還有品牌滿額折，包括飛利浦單筆滿3000元現折200元、德國百靈牌滿3000元現折300元、Panasonic滿3000元現折300元。
 

▲頂好推出7月15日至8月16日持振興券消費滿388元，即可獲得現金抵用券200元。（圖／頂好提供）

量販業者頂好超市也於今（14）日宣布，7月15日至8月16日期間，持振興三倍券至頂好消費滿388元，即可獲得超實用現金抵用券200元，於下次消費滿300元時，即可使用30元折價券；購買「Meadows系列商品」滿200元，即可抵用20元折價券。此外更結盟包括「雀巢」、「黑松」、「萬家香」、「聯合利華」、「寶僑」等在內的8家知名品牌推出折價優惠，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。

▲「JASONS」攜手16大品牌推振興券回饋，消費滿1000送500現金抵用券。（圖／JASONS提供）

另「JASONS MARKET PLACE」也宣布，7月15日至8月16日凡持政府振興三倍券至「JASONS」消費滿1,000元，即可獲得價值500元的現金抵用券，提供消費者更多元化的異國饗食體驗，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。

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