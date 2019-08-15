中元、中秋大採購　JASONS超市這樣Pay現賺12%回饋！各國美食一網打盡

▲時尚頂級JASONS超市，限時使用LINE Pay綁定中信LINE Pay卡消費最划算。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

每年中元普渡，菜市場及超市、量販皆湧現採買人潮，從月初到月底都能看到拜拜潮，各家超市、量販也抓準時間搶攻商機！在台灣使用率不斷提升的LINE Pay，也跟最時尚頂級超市JASONS Market Place合作推出優惠炒熱買氣。



2019/8/15～2019/9/11，LINE Pay用戶綁定中信LINE Pay卡，單筆消費滿NT350元即享LINE POINTS 12%回饋，從中元普渡到中秋烤肉，讓你買到手軟。

▲採買普渡供品不用到菜市場人擠人，到JASONS採購輕鬆又快速。（圖／業者提供）

JASONS超市旨在「創造全新購物體驗」，販售的品項越趨豐富，除了最為人熟知的進口商品外，也有台灣在地生鮮商品，普渡拜拜要買生鮮的雞鴨魚肉跟水果來JASONS就買得到，不用再去菜市場人擠人，也不怕夏天熱到大粒汗小粒汗，可以吹著冷氣悠悠採買。另有台灣各地名產及台灣人愛的外國味等專區，完全就是為吃貨量身打造。

▲日韓泡麵、各國零食JASONS一站購足。（圖／資料照）

中元普渡是台灣文化中相當具有代表性的傳統祭典，家家戶戶都會準備超「澎湃」，無論祭拜祖先或是好兄弟都不馬虎！但是年年準備一樣的東西真的好膩，拜完之後要自己吃更是讓人大喊母湯，買太少怕失敬、買太多又怕浪費，不如換換口味，讓祖先吃點不一樣的，也趁機買一些自己私心想吃的回家吧。

▲琳瑯滿目的中元普渡商品東挑西選很費時，JASONS替消費者打造中元節超值組合包，方便又快速。（圖／資料照）

面對琳瑯滿目的中元普渡促銷商品，JASONS推出中元節超值組合包，米、泡麵、餅乾、飲料……等，一組搞定不用東挑西選，用最有效率的方式採買，超值組合每組388元，現省170元，購買指定DM商品滿888加1元就送上水戀人米或上水夢月米一包，準備普渡好easy。

今年中元節與JASONS合作一併搶搭中元普渡採購熱，距離鬼門關還有兩週時間，預計將會再掀起一波採買潮，中元節檔期至8/21，還沒「普」的人可要把握時間手刀採購一波。

▲中元節過後就是中秋檔期，JASONS也推出中秋優惠，月餅禮盒選擇多樣。（圖／業者提供）





▲中秋節除了賞月、吃文旦柚之外，烤肉也是大家特別喜歡的一項活動。（圖／記者廖明慧攝）

中元節過完之後馬上接著中秋烤肉季，JASONS也祭出中秋優惠，中秋必吃的文旦柚、多家廣式月餅、飯店月餅禮盒，以及豪華海陸烤肉派對組，另有海鮮宅配到府等超狂服務，不怕沒有你要的，只怕全部都想買。

▲中國信託LINE Pay卡。（圖／翻攝自中國信託官網）

2019/8/15～2019/9/11，LINE Pay用戶綁定中信LINE Pay卡，單筆消費滿NT350元享LINE POINTS12% 回饋，去一趟量販超市採買，要提這麼多東西已經很累了，還是帶手機出門消費最方便了，一刷搞定不用東翻西找。除了JASONS之外，即日起~2019/8/28，頂好超市使用LINE Pay綁定中信LINE Pay卡，單筆消費滿NT250元亦享LINE POINTS 10% 回饋，千萬不要錯過這波期間限定優惠。