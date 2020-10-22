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美智庫：蓬佩奧來台「皆有可能」　建議G7挺台參與WHA

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▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓21日專電

戰略暨國際研究中心發布美國對台政策報告，支持美台啟動貿易談判、強化美台全球供應鏈合作，也建議七大工業國集團（G7）發表聯合聲明，支持台灣重新成為世衛大會觀察員。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天發布美國對台政策報告暨視訊記者會。

CSIS中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，報告提出多項建議，包括美台應就雙邊自由貿易協定展開協商，在總統蔡英文放寬美牛美豬進口管制後，美方應做出回應；台灣在全球供應鏈發揮至關重要作用，特別是資通信技術方面，報告建議將台灣納入有關出口管制、網路安全與科技供應鏈多方討論。

報告指出，美國應與理念相近國家加強聯盟並採取行動，擴大台灣參與主要國際組織。報告建議G7應發表聯合聲明，支持台灣重新成為世界衛生大會（WHA）觀察員。

在安全領域方面，報告建議美國新任政府應對台灣安全進行全面檢討，與台灣共同合作強化威嚇力，因應中國威脅。報告同時建議美國發起太平洋防禦計畫，對此地區日益惡化的軍事平衡提供一系列應對措施。

CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）指出，這些建議都是可行的。和中國不同的是，台灣的製造業在美國受歡迎，台灣是法治之地，讓美國得以安全投資，雙邊投資協定是可行的。此外，若要阻止中國對台灣脅迫，美國不僅要在軍事上支持台灣，還需讓中國了解這將使得中國與歐洲、日本等國的關係受到影響。

▲▼美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在國務院召開記者會中，宣布將在下週前往南亞多國訪問。被問及蓬佩奧是否可能順道轉赴台灣訪問，葛來儀透露，在與美國國務院官員會談中，被告知沒有這樣的想法，不過「一切都在可能的範圍之內」。

她表示，這些可能出自北京的傳言是為了創造一種說法，指稱美國將製造十月驚奇，甚至在南海或台海發動戰爭，這些說法符合中國利益，目的在為了讓美國看起來不可測，顯示美國是區域的不穩定根源。

葛林則認為，這類傳言有可能來自美國政府官員，如果謠言來自國務院他不會感到驚訝，因為這不會是第一次，過去曾得到美國亞洲政策將有重大改變的承諾，最後卻只是較低層級的政策溫和調整。他表示，「過去30、40年的國務卿中，若有人會在大選前到台北，那就是蓬佩奧了」，「但我不這麼認為」（But I wouldn'tbet on it）。

►談斐濟風波！美國務卿替「台灣朋友」發聲　轟中方行為不當
►美議員推《台灣關係加強法》　強化美台關係是「重中之重」
►美國務卿下週起訪亞洲4國　擬提及中國威脅

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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