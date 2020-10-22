快訊／北市松江路餐廳外兩派人馬大亂鬥　快打警帶回18人

▲警方接獲通報，有民眾在松江路外聚集互毆，到場後帶回18人偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在22日凌晨3時許，兩派人馬在松江路一處餐廳外聚集，雙方一言不合大打出手，警方獲報到場緊急將人帶回，共計兩派人馬帶回18人，目前仍在派出所進行偵訊。

據悉，2派人馬因餐酒館飲酒後，離開時在門口相遇發生口角，因此雙方找來朋友助陣，最後大打出手，警方也將雙方人馬約制帶回。

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