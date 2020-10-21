展場超辣女主持被「衝撞揉胸」...委屈落淚　嫌到案：是背包撞到她

記者莊智勝、邱中岳／台北報導

正妹展場主持人「3000歲少女-黃以安」，在19日行經東區地下街時，遭1名帽T男子正面衝撞伺機襲擊黃女胸部，最後黃女則氣得掉眼淚直呼 「變態去死，為什麼我沒有揍死他的能力」，警方獲報後也在21日晚上逮捕嫌犯。

▲展場超辣女主持被撞，慘遭對方趁機揉胸，捷警在昆陽站逮捕嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，知名展場主持人「3000歲少女-黃以安」，在19日當天行經捷運忠孝復興站的東區地下街，遭1名30歲的周姓男子正面碰撞，但黃女卻指控對方伺機伸手襲胸，警方事後鎖定周男並在昆陽站逮捕到案。

捷運警察對透過周姓男子特徵以及穿著，在21日下午5時許，發現周男出沒在捷運昆陽站，最後前往將人逮捕，事後交由轄區大安分局處理，最後警方詢問完後讓周男離開，全案依性騷擾函送。

▲正妹女主持東區地下街遭變態男衝撞襲胸。（圖／翻攝臉書「3000歲少女-黃以安」）

捷警表示，周姓男子到案時，原本全程否認犯案，直到警方提出監視器後，周男才坦承有撞到對方，但強調當時手放在背包後面，所以是背包撞到黃女，自己沒有性騷擾對方。

黃以安擁有10多年主持經驗，曾任106年度國慶大典主持人，外貌活潑甜美，臉書粉專也累績不少粉絲，不料黃以安19日卻表示，當天晚間行經東區地下街，一名年約28-30歲、身高165-168公分左右、蓄鬍揹側背包、並以灰色帽T遮臉的男子，突然朝她大力撲撞，並趁機伸手抓揉左胸。

黃女說，當時路上完全不擁擠，該男也沒有在玩手機，完全就是故意衝撞襲胸。且黃以安遭襲後，憤怒追上前質問男子，但對方仍裝傻，辯稱「我沒看到你、沒感覺有撞到」，隨即轉身逃離現場。

黃女在臉書寫下，「到現在我左胸還在痛，他是失憶還是麻痺？因為我人單力孤，當下沒法揪住他去報警，只能提醒女性朋友小心！」

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