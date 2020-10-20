吃到飽餐廳CP值低！只有年輕人在吃　網揭「1原因」：寧可吃單點





▲吃到飽餐廳餐點種類多樣化。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人聚會時喜歡選擇吃到飽餐廳，不僅可以什麼都來一點，還可以在時間內拿到手軟為止，因此有網友表示，有朋友邀約晚上去吃吃到飽，提醒他中午不要吃太多，要留一點肚子給晚上吃，他也好奇「大家喜歡去吃吃到飽嗎？」對此，不少網友都表示，以前年輕時很喜歡吃，「但年紀越大越不喜歡」。

貼文發出後，有網友表示「很喜歡」，「滿喜歡的啊，但我不能太撐不然肚子不舒服」、「喜歡 ，可是每次吃完肚子都會凸出來」、「可以一直吃喜歡吃的東西才是重點」、「因為我有選擇障礙，吃到飽至少看到就能吃」、「雖然吃不多，但我吃東西喜歡多樣化」、「沒吃到飽生活會很無趣」。

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▲許多人認為，長大後就不愛吃吃到飽。（示意圖／pixabay）

但也有不少網友表示，以前年輕時很愛吃，長大之後就吃不多，也很少去吃吃到飽，「年紀大了吃不了這麼多，虧錢」、「吃單點比較好」、「出社會就不喜歡了，一是吃不了這麼多，二是同樣的錢可以吃到更精緻的東西」、「以前喜歡，現在已經逐漸無法了，大概拿一輪就會飽」。

也有網友提到，長大後去吃吃到飽心態跟以往不一樣，「以前學生時期吃吃到飽，都還要前一餐不吃，把自己在餐前餓得半死，然後拼命想著吃回本，計算CP值，比賽誰吃的多，長大後心態慢慢改成舒服、拿自己喜歡的」、「現在會選擇吃到飽，不是因為要吃到撐，而是享受那種隨意夾，隨意吃的感覺」。