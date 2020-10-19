　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

微風南山餐飲佔比下修10%　疫情成網美餐廳照妖鏡

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲10個部位10道全新餐點　Smith &amp; Wollensky極致全牛饗宴首度登台。（圖／Smith &amp; Wollensky提供）

▲Smith & Wollensky Taipei在疫情之下業績未受太大影響。（圖／Smith & Wollensky Taipei提供）

記者蔡惠如／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，百貨周年慶正風風火火接連舉辦，業者拚全力促銷回饋、引進獨家店吸客，雖然部分精品在上半年穩住陣腳，甚至有業績成長，但餐飲卻是相當慘澹，微風表示，餐飲終究要回歸「食力」，目前已經朝更精緻化的餐飲佈局，並緩步調降微風南山餐飲比例至35％左右。

微風在百貨激戰的信義區有南山、信義、松高3館，僅次於新光三越信義新天地的4館規模，當初微風南山開幕時，以突破4成的餐飲比例，作為區隔信義區其他百貨的主要特色，今年初肆虐全球的新冠肺炎疫情，也重創餐飲業績，但相較於裝潢美、打卡會很時尚的網美店，較為耐吃與美食實力的餐聽仍穩住陣腳，疫情彷彿像是餐飲照妖鏡，「顧客終究還是會選擇好吃的店」。

上半年新冠肺炎影響，民眾多半選擇在家休閒，群聚活動大減，連帶影響餐廳業績，有餐飲業者表示來客大減5至8成，苦不堪言，微風在信義區擁有眾多高樓層景觀餐廳，在疫情期間卻能有業績持平的表現，6月解封後陸續爆滿，90%高樓餐廳在9月就已經補回上半年衰退的業績，甚至Smith & Wollensky Taipei、MiraWan還有2位數的成長。

微風表示，疫情的影響下也逐步調整旗下餐飲的重點，從年中就開始整合百貨內餐飲，朝向升級與精緻化的目標進行，因為只要好吃消費者終究會回來，即便是高客單民眾也能接受，只有漂亮裝潢的網紅店退燒快，且面臨消費市場的波動狀況能力也較低，南山餐飲比例也將從45％調降至35％，目前餐飲佔比已經低於40％。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／台中遊覽車連環撞6車　司機離奇消失5人傷
下層全爛光！好市多「黑斑葡萄」釣出大票苦主　業者回應了
快訊／張綱維掏空遠航案　北院裁准「1億元交保」
iOS14截圖新招！他實測「輕敲側面」也成功　網曝1致命傷
「國一數學題」老爸看了也嚇呆　解答曝光超簡單
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

微風信義三館周年慶10／22開跑　23間精品「最低下殺8折」歷年最多

微風南山餐飲佔比下修10%　疫情成網美餐廳照妖鏡

快領優惠碼！麥當勞「勁辣翅、麥克雞塊」買1送1　加碼特選那堤也有

【廣編】柔軟觸人心熱銷68億包秘密　舒潔50周年品牌再創新

【廣編】10牌空氣清淨機抽測　戴森：三大層面評估過濾品質　不單聚焦過濾速度

萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

免早起排隊！小7開賣「阜杭豆漿」經典飯糰　24小時都能吃到

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

影／濃郁系義式甜點開吃！全家「提拉米蘇霜淇淋」回歸了　今年餅皮不一樣

網友全暴動！萊潔最新「螢光綠」口罩要賣了　首波3萬盒準備開搶

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

微風信義三館周年慶10／22開跑　23間精品「最低下殺8折」歷年最多

微風南山餐飲佔比下修10%　疫情成網美餐廳照妖鏡

快領優惠碼！麥當勞「勁辣翅、麥克雞塊」買1送1　加碼特選那堤也有

【廣編】柔軟觸人心熱銷68億包秘密　舒潔50周年品牌再創新

【廣編】10牌空氣清淨機抽測　戴森：三大層面評估過濾品質　不單聚焦過濾速度

萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

免早起排隊！小7開賣「阜杭豆漿」經典飯糰　24小時都能吃到

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

影／濃郁系義式甜點開吃！全家「提拉米蘇霜淇淋」回歸了　今年餅皮不一樣

網友全暴動！萊潔最新「螢光綠」口罩要賣了　首波3萬盒準備開搶

吃不到麥當勞！　米克斯撕爛紙袋「氣到昏昏去」癱地博爸同情

連3天三餐只吃牛排「18000大卡↑」　男星實測結果驚呆了！

台南私立幼兒園爆不當管教　教育局責令改善！家長加碼去年也有

中職／今年東山再起獎　聯盟已有人選需再討論

「比動物還不如」！北韓被控「性侵虐打嫌犯」人權報告揭獄中內幕

一下雨「馬老師」就泡在水裡…百名人挺「馬術治療中心」重建義賣募款

台中3大名校抗跌保值　南屯超額小學6年房價漲26%

炎亞綸92萬珍珠加身　花俏look迎加盟大日子

獨／辣妹偷錄猛男「視訊愛愛」...幕後黑手曝！網紅、國手成獵物

快訊／找到了！中油大林廠潛水員失蹤7日　中芸外海尋獲遺體

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

消費熱門新聞

快領優惠碼！麥當勞勁辣翅、雞塊買1送1

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

首波3萬盒！萊潔「螢光綠」口罩要賣了

免排隊！小7開賣阜杭豆漿飯糰

萊爾富10/21開賣「極光綠」口罩

全家濃郁系「提拉米蘇霜淇淋」回歸

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

全聯推「瑞士三角巧克力」甜點

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

三星週年慶「Power of 20」開跑

小7「角落小夥伴主題店」開幕

肺炎疫情成網美餐廳照妖鏡

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

歡慶四週年！基富通10月加碼0手續費

更多熱門

相關新聞

微風信義三館　精品下殺8折

微風信義三館　精品下殺8折

10月百貨周年慶信義區超熱鬧，微風信義三館包括信義、松高、南山同時在11／22開打，祭出特定聯名卡史上回饋最高，微風南山全館精品共23間品牌，消費滿1萬元送2,000元抵用券，等同打8折；珠寶手錶消費滿3萬元送3,000元，三館周慶首日還推開門福袋與APP會員禮中衛限量口罩。

17歲少年接種流感疫苗...2天後「離奇暴斃」！

17歲少年接種流感疫苗...2天後「離奇暴斃」！

法國返台男居檢期確診　竟與江蘇台商有關

法國返台男居檢期確診　竟與江蘇台商有關

歌劇魅影完成14天檢疫就不另外採檢！

歌劇魅影完成14天檢疫就不另外採檢！

增5例境外移入！3名「居家檢疫期滿」採檢確診

增5例境外移入！3名「居家檢疫期滿」採檢確診

關鍵字：

網美餐廳微風信義新冠肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面