微風南山餐飲佔比下修10%　疫情成網美餐廳照妖鏡

▲Smith & Wollensky Taipei在疫情之下業績未受太大影響。（圖／Smith & Wollensky Taipei提供）

記者蔡惠如／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，百貨周年慶正風風火火接連舉辦，業者拚全力促銷回饋、引進獨家店吸客，雖然部分精品在上半年穩住陣腳，甚至有業績成長，但餐飲卻是相當慘澹，微風表示，餐飲終究要回歸「食力」，目前已經朝更精緻化的餐飲佈局，並緩步調降微風南山餐飲比例至35％左右。

微風在百貨激戰的信義區有南山、信義、松高3館，僅次於新光三越信義新天地的4館規模，當初微風南山開幕時，以突破4成的餐飲比例，作為區隔信義區其他百貨的主要特色，今年初肆虐全球的新冠肺炎疫情，也重創餐飲業績，但相較於裝潢美、打卡會很時尚的網美店，較為耐吃與美食實力的餐聽仍穩住陣腳，疫情彷彿像是餐飲照妖鏡，「顧客終究還是會選擇好吃的店」。

上半年新冠肺炎影響，民眾多半選擇在家休閒，群聚活動大減，連帶影響餐廳業績，有餐飲業者表示來客大減5至8成，苦不堪言，微風在信義區擁有眾多高樓層景觀餐廳，在疫情期間卻能有業績持平的表現，6月解封後陸續爆滿，90%高樓餐廳在9月就已經補回上半年衰退的業績，甚至Smith & Wollensky Taipei、MiraWan還有2位數的成長。

微風表示，疫情的影響下也逐步調整旗下餐飲的重點，從年中就開始整合百貨內餐飲，朝向升級與精緻化的目標進行，因為只要好吃消費者終究會回來，即便是高客單民眾也能接受，只有漂亮裝潢的網紅店退燒快，且面臨消費市場的波動狀況能力也較低，南山餐飲比例也將從45％調降至35％，目前餐飲佔比已經低於40％。