瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

▲瓦城泰統集團今年7月旗下7大品牌，全數通過國際性組織SGS所核發的升級版餐飲衛生管理標章認證。（圖／瓦城泰統提供，下同）

消費中心／綜合報導

瓦城泰統集團今年7月旗下7大品牌包含：「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」、「大心」、「YABI KITCHEN」、「月月 泰BBQ」共130家店，一起通過台灣最大第三方檢驗機構且是國際性組織SGS所核發的升級版餐飲衛生管理標章（Hygiene monitor plus program, HM PLUS），成為「全台唯一」旗下品牌全數通過此認證的餐飲集團，安心口碑再向上提升。瓦城泰統即使在疫情衝擊後的艱困環境下，仍持續堅守品質，用高規格的衛生安全標準打造「安心餐廳」，提供最安心的用餐環境與與豐富美味的餐點。

用餐環境處處計較，食材把關時時安心，讓顧客每一次來用餐都真正放心享受

疫情會過去，對於食材與用餐環境安全的要求，卻是成為瓦城泰統集團對於品質管理嚴謹對待的標準化流程之一。自2015年起即導入SGS餐飲衛生稽核，從食材檢驗、廚房備餐、用餐環境，乃至於現場服務同仁的健康管理，建置安心標準流程，有系統性地管理全台門店衛生安全。

今年更全面加碼升級全台130家門店稽核標準，嚴格把關【食材、服務、環境】三環節，建立餐飲業者衛生安全新標準。尤其在食材的管理，只有更仔細沒有最仔細，每天例行性除基本的衛生控管、掌握完整食材履歷、外帶外送嚴實包裝外，亦透過每日倉儲衛生稽核、食材保存期限標示、溫控物流車運送食材等環節，落實食安高規格檢查與防護；服務面包含嚴格要求同仁落實勤洗手、手部定時酒精消毒、體溫量測等自主健康管理；在製程管理流程上，為確保用餐環境衛生，餐具皆以高溫清潔，並全面以酒精消毒菜單、服務鈴與餐桌椅等，各店的每日清潔作業更高達到千次以上，希望讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，過程中所看得見、用得到的每個細節都安心。

▲餐廳服務人員天天落實勤洗手、手部定時酒精消毒、體溫量測等自主健康管理，並全面以酒精消毒菜單、服務鈴與餐桌，確保衛生。

標配就是高配，絕對嚴苛自律，重新定義「安心食尚」

餐飲業直接面對大環境與消費者的直接檢驗，瓦城泰統認為應將最好的一切端出來，因此對內嚴謹要求、對外用心耕耘，由內到外提高所有餐飲服務環節與標準，把超高標準當作標配，更最重要是維持每日不斷的嚴謹自我檢視與全集團上下一心追求卓越的意志。瓦城泰統集團客戶服務部門資深經理許瀚云表示：「我們第一線觀察經過這次疫情，顧客普遍越來越重視餐廳的用餐環境還有衛生，這也是瓦城泰統刻不容緩的責任；因此，原先因疫情所施行的臨時性防疫措施，現在已然成為我們安全衛生管理的常態。集團對於服務品質的堅持始終如一，今更通過具公信力的SGS進階版餐飲衛生管理標章打造『安心餐廳』，也象徵國際組織SGS對我們用心營造安心防護網的最佳肯定，也讓顧客能更加放心到旗下任一品牌用餐。」

▲瓦城泰統旗下餐廳通過具公信力的SGS各種測試，獲得進階版餐飲衛生管理標章，打造安心餐廳讓消費者放心享受美食。

瓦城泰統旗下130家門店全數通過了嚴格精細的第三方稽核，未來要持續保持高品質更是考驗：每一季進行一次整體性的稽核，完成所有門店的稽核需要兩個月時間，也就是說一年當中每家門店幾乎都在稽核的過程中。今年7月起由瓦城泰統集團的安心餐廳規格成為常態以後，集團所有的門店最新一季的安全衛生稽核也已全數完成。一刻都不得鬆懈，只為造就這個「不容易」的堅持與毅力，不僅呈現給顧客全方位的安心餐飲體驗，同時也讓瓦城泰統集團坐實了「全國第一全數通過SGS升級標章」的東方餐飲集團地位。