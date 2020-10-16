　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼瓦城泰統,餐廳,SGS。（圖／瓦城泰統提供）

▲瓦城泰統集團今年7月旗下7大品牌，全數通過國際性組織SGS所核發的升級版餐飲衛生管理標章認證。（圖／瓦城泰統提供，下同）

消費中心／綜合報導

瓦城泰統集團今年7月旗下7大品牌包含：「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」、「大心」、「YABI KITCHEN」、「月月 泰BBQ」共130家店，一起通過台灣最大第三方檢驗機構且是國際性組織SGS所核發的升級版餐飲衛生管理標章（Hygiene monitor plus program, HM PLUS），成為「全台唯一」旗下品牌全數通過此認證的餐飲集團，安心口碑再向上提升。瓦城泰統即使在疫情衝擊後的艱困環境下，仍持續堅守品質，用高規格的衛生安全標準打造「安心餐廳」，提供最安心的用餐環境與與豐富美味的餐點。

用餐環境處處計較，食材把關時時安心，讓顧客每一次來用餐都真正放心享受

疫情會過去，對於食材與用餐環境安全的要求，卻是成為瓦城泰統集團對於品質管理嚴謹對待的標準化流程之一。自2015年起即導入SGS餐飲衛生稽核，從食材檢驗、廚房備餐、用餐環境，乃至於現場服務同仁的健康管理，建置安心標準流程，有系統性地管理全台門店衛生安全。

今年更全面加碼升級全台130家門店稽核標準，嚴格把關【食材、服務、環境】三環節，建立餐飲業者衛生安全新標準。尤其在食材的管理，只有更仔細沒有最仔細，每天例行性除基本的衛生控管、掌握完整食材履歷、外帶外送嚴實包裝外，亦透過每日倉儲衛生稽核、食材保存期限標示、溫控物流車運送食材等環節，落實食安高規格檢查與防護；服務面包含嚴格要求同仁落實勤洗手、手部定時酒精消毒、體溫量測等自主健康管理；在製程管理流程上，為確保用餐環境衛生，餐具皆以高溫清潔，並全面以酒精消毒菜單、服務鈴與餐桌椅等，各店的每日清潔作業更高達到千次以上，希望讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，過程中所看得見、用得到的每個細節都安心。

▲▼瓦城泰統,餐廳,SGS。（圖／瓦城泰統提供）

▲▼瓦城泰統,餐廳,SGS。（圖／瓦城泰統提供）

▲餐廳服務人員天天落實勤洗手、手部定時酒精消毒、體溫量測等自主健康管理，並全面以酒精消毒菜單、服務鈴與餐桌，確保衛生。

標配就是高配，絕對嚴苛自律，重新定義「安心食尚」

餐飲業直接面對大環境與消費者的直接檢驗，瓦城泰統認為應將最好的一切端出來，因此對內嚴謹要求、對外用心耕耘，由內到外提高所有餐飲服務環節與標準，把超高標準當作標配，更最重要是維持每日不斷的嚴謹自我檢視與全集團上下一心追求卓越的意志。瓦城泰統集團客戶服務部門資深經理許瀚云表示：「我們第一線觀察經過這次疫情，顧客普遍越來越重視餐廳的用餐環境還有衛生，這也是瓦城泰統刻不容緩的責任；因此，原先因疫情所施行的臨時性防疫措施，現在已然成為我們安全衛生管理的常態。集團對於服務品質的堅持始終如一，今更通過具公信力的SGS進階版餐飲衛生管理標章打造『安心餐廳』，也象徵國際組織SGS對我們用心營造安心防護網的最佳肯定，也讓顧客能更加放心到旗下任一品牌用餐。」

▲▼瓦城泰統,餐廳,SGS。（圖／瓦城泰統提供）

▲▼瓦城泰統,餐廳,SGS。（圖／瓦城泰統提供）

▲瓦城泰統旗下餐廳通過具公信力的SGS各種測試，獲得進階版餐飲衛生管理標章，打造安心餐廳讓消費者放心享受美食。

瓦城泰統旗下130家門店全數通過了嚴格精細的第三方稽核，未來要持續保持高品質更是考驗：每一季進行一次整體性的稽核，完成所有門店的稽核需要兩個月時間，也就是說一年當中每家門店幾乎都在稽核的過程中。今年7月起由瓦城泰統集團的安心餐廳規格成為常態以後，集團所有的門店最新一季的安全衛生稽核也已全數完成。一刻都不得鬆懈，只為造就這個「不容易」的堅持與毅力，不僅呈現給顧客全方位的安心餐飲體驗，同時也讓瓦城泰統集團坐實了「全國第一全數通過SGS升級標章」的東方餐飲集團地位。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／居家檢疫第8天…家人送早餐驚見他倒地猝死
鴻海首曝光「MIH電動車平台」　正式進軍電動車領域
公費流感疫苗已打逾4成　50~64歲族群施打暫緩
重機連切2車道撞酒駕車　怒跳上車踩爛後照鏡！網曝關鍵數字
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

瓦城Q3營收12.88億元創新高　看好第四季餐飲旺季「續拚新高峰！」

LG優質服務重磅進駐台中　全面佈局北中南智慧生活

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

Q爆了！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了　萊恩眼罩枕、面紙盒療癒必收

太萌！Ｑ版南瓜、蜘蛛網萬聖限定兒童口罩　10/21小7限量開賣

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

iPhone 12新機搶先預約、預購　6大電商開跑內容整理一次看

第一次！「珍煮丹X萬波」打造聯名時尚環保提袋　還有超Q毛小孩吸管

全聯推「瑞士三角巧克力」網美甜點！4款限量開賣還送「巨型抱枕」

【廣編】每天不到6元！Wondercise新一代智能健身　可串接Apple Watch

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

LG優質服務重磅進駐台中　全面佈局北中南智慧生活

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

Q爆了！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了　萊恩眼罩枕、面紙盒療癒必收

太萌！Ｑ版南瓜、蜘蛛網萬聖限定兒童口罩　10/21小7限量開賣

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

iPhone 12新機搶先預約、預購　6大電商開跑內容整理一次看

第一次！「珍煮丹X萬波」打造聯名時尚環保提袋　還有超Q毛小孩吸管

全聯推「瑞士三角巧克力」網美甜點！4款限量開賣還送「巨型抱枕」

【廣編】每天不到6元！Wondercise新一代智能健身　可串接Apple Watch

不用排隊、等團購了！全家打造「海瑞摃丸專賣店」　限定24間門市有

台南怪客突闖衛生局！揮舞西瓜刀表達「意見」　警勸阻強制就醫

柴犬進醫院搖尾嗨衝獸醫懷抱　飼主被甩後頭傻眼：又不是去散步

快訊／居家檢疫第8天…埔里男家中猝死！家人送早餐見屍嚇壞

《絕地求生》PML秋季賽第三週開打　最後 15 回合PCS3 台港澳代表隊即將揭曉

「跟老公提離婚」是生日禮物！　何如芸揭17年婚姻內幕：被很多壓力束縛

黃偉哲上菜「黃金比例燒賣」偷藏天能梗　笑喊我是特級吃貨

毒醫呂世明遭押！張宏年子轟：竟動員濫發求情信稱「苦海明燈」

《全明星運動會》玩真的　開播一個月傷兵累累…急call重量級男星救援

餐飲科「20歲小情侶」搞《料理》　一查比賽經歷超驚人

中職／索沙天王山決戰布雷克　運彩看好富邦勝統一

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

消費熱門新聞

全聯推「瑞士三角巧克力」甜點

小7「角落小夥伴主題店」開幕

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素SOD

iPhone 12新機預約　6大電商整理一次看

超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了

虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點

10/21小7限量開賣萬聖兒童口罩

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

只有24間！全家打造海瑞摃丸專賣店

維尼粉快衝！小7迪士尼集點送

麥當勞哆啦A夢療癒抱枕第二波明天開搶

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

第一次！「珍煮丹X萬波」推聯名環保提袋

更多熱門

相關新聞

網評「不好吃」　老闆怒鎖門不讓客人走

網評「不好吃」　老闆怒鎖門不讓客人走

台北1名陳姓女子去年底到1間法式小館用餐，離開沒5分鐘就上網給店家負評「不好吃」，今年初，陳女和母親又到店裡追討上次用餐收據，小館老闆夫妻氣得反鎖店門，在店內和陳女發生肢體衝突，雙方互告傷害等罪，台北地檢署6日依妨害自由起訴蔡姓老闆夫妻，陳女因正當防衛弄傷老闆娘部分不起訴。

中秋節自家想烤肉有眉角　通風、地磚都要顧慮到

中秋節自家想烤肉有眉角　通風、地磚都要顧慮到

三倍券亮出來　33折爽吃夢幻大餐

三倍券亮出來　33折爽吃夢幻大餐

紅茶杯底驚見「一片黑」　網：快還原祕密

紅茶杯底驚見「一片黑」　網：快還原祕密

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

關鍵字：

瓦城泰統餐廳SGS

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

七年級10大衰事「教召只排第4」

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面