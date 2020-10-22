比較「碩士vs博士」CP值！　過來人揭1關鍵考量：職缺也有差

▲許多人大學畢業後，都會很猶豫是否要讀碩士、甚至博士。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人大學畢業後，都會繼續讀碩班，讓自己對該學術、該領域更加專精。一名網友日前就發文表示，教授近日詢問他是否有意願繼續讀博士班，但對他來說，博士除了「有可能」在大學做研究、當教授外，工作上的待遇似乎與碩士差不了多少，「到底讀碩士還是博士CP值高？」貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「讀碩士還是博士CP值比較高」為題發文，他目前還是個碩士生，由於課程即將修畢，因此教授便詢問他是否有意繼續讀博士班。

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原PO想了想，覺得博士似乎除了「有機會」留在學校做研究、當教授之外，若未來在外工作，待遇似乎不會跟碩士差太多；雖然博士的薪水理論上會比碩士高出一些，但碩士只要讀差不多2年，博士則要讀4年左右，納入時間的考量後，「到底讀碩士還是博士CP值高？」

▲原PO猶豫是否該讀博士班。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛回應，「賺錢取向的話碩士、學術博士」、「不搞學術研究、研發，讀博士做啥」、「過來人經驗，不要簽，碩士畢就好」、「博士平均五年，你碩士出來工作五年，年資還沒到博士出來的薪水，我覺得也是厲害」、「要能忍受自己還在讀博士班當米蟲，看大家都在工作賺錢的生活」。

此外，也有人分析兩者在薪水和求職上的差異，「博士起薪高一些，但缺太少了」、「博士真的難找工作，大部分企業博士缺很少，除非你甘願做碩缺」、「台積電碩士4.5萬元、博士6萬元；聯發科碩士7.6萬元、博士11.4萬元」。