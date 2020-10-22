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友人穿名牌「卻省錢睡地板」　爸媽曝身價：別努力了！他追求吃癟

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▲妹子,購物（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲友人爸媽已賺好三輩子錢了！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「竟然有父母叫小孩不用努力了！」一名男網友驚呼，日前認識一位女性友人，人生只煩惱哪裡好玩，也沒打算要找工作賺錢。直到某次兩人出遊，友人才自爆「爸媽已替她準備好三輩子的錢」，要她開心過生活就好，且未來女婿也能坐享其成，讓原PO想衝動告白，無奈結局超悲劇。

一名男網友在《Dcard》透露，身邊有一位女性友人住在北部，每天吃好穿好用好，過著無憂無慮的人生，出門行頭絕對精品加持，且三不五時出國玩，「有時候還抱怨不知道要去哪國玩，感覺只剩外太空沒去過！」

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原PO直言，看得出來她的家境優渥，卻沒有大小姐脾氣或公主病，但最令人百思不得其解的是，友人節省的點很古怪，「像是大學時，睡地板不想買床；有時候也會跟我一起湊單買些折扣品，但是不用，只是享受那個感覺。」

直到某次兩人出門，原PO忍不住詢問友人，為何都只煩惱出去玩，卻不擔心找工作一事？結果友人笑回，「我爸媽叫我不用工作了，他們已經把三輩子的錢都賺好了，我只要快樂就好，他們還說我之後的老公也可以不用工作！」

聞言，原PO內心充滿著羨慕和忌妒之外，忽然有一股追求友人的衝動，「我不想努力了...一絲絲希望她會看上我的機會啊！」事後，原PO實際試探，無奈友人只把原PO當成「閨蜜」相待，只好玻璃心直呼「所以我還是好好努力吧...」

文章貼出後，掀起網友熱議，「請問現在報名來得及嗎，我不想努力了」、「她還缺朋友嗎」、「可憐，難怪階級會流動」、「說富不過三代不過就是窮人自我安慰，真正富超過三代的占絕大多數，你有這個錯覺只是因為破產的你才會知道，大部分人好像都不知道台北地主多有錢」。

不過也有人憂心忡忡回應，「富不過三代啊，只有三輩子，在基層公務員月薪2000的年代，曾祖父一天賺20萬，後來傳給外婆的弟弟後，小孩子珠寶從小玩到大，兩代就敗光了，給他魚吃不如教他釣魚」、「不是有錢人就一定奢侈過活啦...我家不是到很有錢，可是就是能讓我不用工作也可以活，但我還是會省，父母的辛苦錢啊又不是自己的，自己的會花的比較快樂」、「我做業務認識的一個家長，還蠻有錢的，他的做法是想辦法裝窮，給小孩吃好穿好，但是不會給他們金錢支援，等到快掛了才會告訴小孩，說是訓練小孩獨立的能力」。

▼苦主悲情分享，爸爸敗光家產故事！（圖／翻攝Dcard）

▲▼竟然有父母叫小孩不用努力了（圖／翻攝Dcard）

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