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社會 社會焦點 保障人權

趁禮儀女業務開車「先摸腿再襲胸」　已婚博士遭判拘50天

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▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名黃姓男子因想了解喪葬產品買賣並與一名女業務接洽，女業務開前往想與他詳談，沒想到黃男上車沒多久竟起了色慾之心，趁女業務專心開車之際，竟以左手觸摸女業務著褲襪的右大腿，女業務立刻制止並將他推開，沒想到黃男再伸手摸她的胸部，女業務不甘受辱，下車立刻報警，士林地院也將黃男依違反性騷擾防治法處拘役50日。

判決指出，2019年11月黃男與從事喪葬產品買賣業務小雯（化名）接洽，表示想進一步了解相關產品，並約小雯見面，小雯還開車前往新北市某區接黃男上車。但想到黃男剛坐上副駕駛沒多久，竟意圖性騷擾。黃男趁小雯開車不及抗拒之際，竟以左手觸摸小雯著褲襪右大腿（右膝蓋上方），小雯驚覺並立刻將他的手推開。當下小雯還客氣並沒有說什麼，沒想到黃男變本加厲趁小雯向右轉身朝後座拿包包，竟以左手手背隔著小雯上衣觸碰小雯左側胸部約1月。小雯不甘受辱，立刻將黃男趕下車並到新北市淡水分局報案處理。

黃男於審理時坦承不諱，加上小雯提供行車紀錄器將所有對話錄下來，認為黃男罪證確鑿。法官認為小雯與黃男僅接洽喪葬產品買賣業務之關係，並無特殊情誼，但黃男竟利用兩人在單獨在車內之機會，趁小雯不及抗拒之機會，碰摸小雯穿著褲襪之右大腿（右膝蓋上方）部位之身體隱私處，並以左手之手背隔著衣服觸碰小雯的左側胸部，引發小雯有不舒服之嫌惡感覺，足可認定黃男對小雯實施性侵害犯罪以外之違反其意願，而屬「性別冒犯」有關之行為，並損及小雯之人格尊嚴，造成小雯被冒犯之情境，黃男的行為已構成性騷擾防治法第25條第1 項之性騷擾罪。

法官審酌黃男為博士畢業智識程度、已婚、與家人同住、現為夜班保全、月薪約新台幣2萬8000元，家庭、生活、經濟狀況等一切情狀，量處拘役50天，如易科罰金以新台幣1000元折算1天。

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