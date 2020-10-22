快訊／「沙德爾」增強為中颱！颱風對流爆發⋯北北基宜狂瀉豪雨

▲颱風「沙德爾」增強為中度颱風。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今年第17號颱風增強為中度颱風。受到東北風及颱風外圍環流影響，今(22)日基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大臺北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局表示，沙德爾22日14時的中心位置在北緯 17.2 度，東經 115.9 度，以每小時5公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，七級風暴風半徑 120 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

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▲氣象局針對北北基宜發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局長鄭明典21日晚間在臉書指出，沙德爾近中心的對流爆發起來了，低氣壓在南海，增強東北風流入南海，整個台灣周邊的風速都會增強。

氣象局預報員劉沛滕表示，今仍受到東北風加上颱風外圍環流水氣影響，大部分地區多少都有些降雨，其中降雨時間較長的包括基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，而基隆北海岸和大台北山區有豪雨特報，東半部則是局部大雨。

▲沙德爾持續往西移動。（圖／氣象局提供）

劉沛滕說，21日颱風外圍環流水氣是直接從東半部進入花東和屏東，但今外圍環流是以稍微高空從南邊送上來，所以南部和台東也會飄小雨，中部可能也有飄雨，但這些地區雨都不是很大，偶有一小陣雨過來。

劉沛滕指出，沙德爾往北北西移動，周五開始明顯往西加速，朝海南島南側移動，屆時環境變差可能慢慢減弱。

▲颱風沙德爾衛星雲圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，東北風加上颱風外圍環流水氣影響到周五，周五下半天北方有較乾、較強一些的東北風下來，降雨慢慢減緩，颱風水氣也會慢慢減少；但屆時溫度有些下降，周六清晨中部以北可能19至21度，北部局部地區19度，沿海空曠地區可能更低；而周末開始，僅剩迎風面北部、東半部有少部分降雨。

劉沛滕也說，南海至菲律賓東方海面依舊水氣充足，海溫仍適合熱帶擾動發展， 目前模式在菲律賓東邊有做出一些擾動訊號，屆時要看低壓雲系有沒有發展成擾動或熱帶性低氣壓，至於是否成颱的訊號還不是很明確，仍要再觀察。