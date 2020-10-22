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颱風水氣續炸！豪雨彈明灌3地區　清晨低溫16°C挑戰「入秋最低」

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▲▼沙德爾增強為中颱。（圖／氣象局）

▲颱風沙德爾今日增強為中颱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到中颱沙德爾外圍環流、東北風等影響，各地天氣仍偏陰有雨，中央氣象局表示，明天迎風面的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢較大，周六後水氣減少，不過受到東北季風影響，周日前各地早晚氣溫較低，局部空曠地區可能出現16度低溫，將是今年入秋以來最低溫。

氣象局預報員葉致均表示，颱風沙德爾在今日下午2點增強為中度颱風，未來持續朝偏西北轉西的方向，往中南半島前進，其外圍環流將影響到明天，明日各地仍有雨，尤其以迎風面的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢較大，中南部平地水氣減少，轉為多雲到晴天氣。

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葉致均指出，周六後各地水氣減少，僅東半部、大台北山區會有短暫陣雨。不過菲律賓東方海面目前有低壓系統，會持續往西邊經過菲律賓到南海，下周三、四將為台灣帶來水氣，各地又會轉雨。

▲▼沙德爾增強為中颱。（圖／氣象局）

▲受颱風外圍環流、東北風影響，北北基宜持續有豪、大雨。（圖／氣象局）

▲▼周末天氣。（圖／氣象局）

▲氣象局表示，週末天氣涼，清晨低溫20度以下。（圖／氣象局）※點圖放大

葉致均表示，周日前受到東北季風影響，清晨低溫北台灣約19到20度、其他地區約20到22度，局部空曠地區可能有16到17度低溫。而高溫北部約22到23度、中南部30度、東部25到27度。

氣象專家彭啟明表示，受到沙德爾颱風影響，東北方海面上有共伴效應，台灣東北部有雨勢，不過因為東北風持續較強，會持續往南推，不至於持續滯留太久，預計雨勢到周五上半天會逐步緩和。

▲▼颱風沙德爾。（圖／氣象局）

▲氣象局預計颱風沙德爾外圍環流明日將持續影響台灣。（圖／氣象局）

彭啟明指出，受到東北風影響，周五清晨低溫可能下探20度以下，從周五開始到周末，北部早晚的低溫就有機會在下探到18、19度，會有顯著秋涼的感覺。

這波雨勢大約在周五下半天，開始有較乾燥的東北風南下，降雨可望趨緩，周六開始，降雨會更趨緩，北部東北部有機會逐步轉為多雲到晴的天氣，只有局部的地形雨，溫度仍會持續往下探底，空曠地區可能會因輻射冷卻降到17、18度就有待當時的環境而定，這將是今年入秋以來的最低溫。

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