快訊／颱風甩水氣！新北基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨

▲颱風外圍環流水氣加上東北風持續影響台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

升級大豪雨特報！中央氣象局今天（22日）上午8時對新北市、基隆市發布「大豪雨特報」。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，颱風暖濕水氣及東北風，的確在東半部海面上有共伴效應，東北部有雨勢，不過最大的降雨熱區還是在海上，和10年前的梅姬颱風的劇烈降雨仍有不少落差。

大豪雨特報：基隆市、新北市

[廣告]請繼續往下閱讀...

豪雨特報：台北市

大雨特報：宜蘭縣

氣象局發布大豪雨特報表示，東北風及颱風外圍環流影響，今基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今仍受到東北風加上颱風外圍環流水氣影響，大部分地區多少都有些降雨，其中降雨時間較長的包括基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，而基隆北海岸和大台北山區有豪雨特報，東半部則是局部大雨。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，21日颱風外圍環流水氣是直接從東半部進入花東和屏東，但今外圍環流是以稍微高空從南邊送上來，所以南部和台東也會飄小雨，中部可能也有飄雨，但這些地區雨都不是很大，偶有一小陣雨過來。

劉沛滕指出，沙德爾往北北西移動，有慢慢增強，今下半天可能轉中颱；周五開始明顯往西加速，朝海南島南側移動，屆時環境變差可能慢慢減弱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）