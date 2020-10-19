慶重陽賀百歲　黃偉哲訪七股、將軍百歲人瑞獻祝福

▲台南市長黃偉哲，前往百歲人瑞將軍區陳閬、七股區黃金從兩位長者家中獻上祝福，黃偉哲市長除親贈市府重陽禮金1萬元及賀禮外，祝福長輩重陽久久，健康長壽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝重陽佳節，台南市長黃偉哲19日往百歲人瑞將軍區陳閬、七股區黃金從兩位長者家中獻上祝福，黃偉哲市長除親贈市府重陽禮金1萬元及賀禮外，並代頒總統府致贈的敬老狀及與衛福部聯名致贈的金鎖片等賀禮，祝福長輩重陽久久，健康長壽。





現場七股區滿百歲人瑞黃金從特別練拳給大家觀賞，社會局長陳榮枝及市議員方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金皆到場見證長壽之道。



市長黃偉哲表示，感謝長者的奉獻，台南市對於許多百歲人瑞，不僅蔡總統認為是國家的寶貝，市府也認為是鄉里之光，更是台南之光。隨著人口高齡化，65歲不算老，可以對社會有更多的貢獻，不論是從事志工或教導下一代做人做事的道理，高齡長者提供後進年輕人豐富的人生經驗，期盼藉由銀髮長輩的傳承，共創一個世代共好的幸福城市。





七股區今年甫滿百歲的黃金從爺爺家中，爺爺年輕時和太太一起從事農務工作，夫妻伉儷情深曾接受市府的鑽石婚表揚，爺爺在擔任當地寶安宮廟祝期間致力廟務推展，更是傳統表演藝術白鶴陣耆老，熱心傳授武術技藝給後輩，因長期習武練拳，身體特別硬朗，喜歡騎著腳踏車到寶安宮與朋友話家常，星期一至五會騎車前往社區活動中心參加關懷據點長照課程及共餐，享受活到老學到老的樂活人生。





第二站來到將軍區高齡106歲的陳閬爺爺家中，爺爺出生在將軍區廣山里是個道道地地的在地人，年輕時雖然生活困苦，但與妻子同心協力從事農耕工作，辛勤養育4子2女，目前已4代同堂，子孫有40多人，兒孫滿堂，家庭生活和樂，陳爺爺清心寡慾，生活習慣規律，三餐飲食正常不挑食，這就是他的長壽之道。





社會局表示，黃偉哲市長致力營造台南市為一個幸福宜居的城市，目前台南市65歲以上老年人口數計有30萬3千多人，占全市人口逾16.15％。其中百歲以上的人瑞共計有250位，剛屆齡100歲長者有110位；超過1百歲長者則有140位，人瑞人數呈現逐年增加的趨勢。市府為了照顧高齡長輩，長期推動各項老人福利服務，積極布建社區照顧關懷據點提供長輩服務，目前已設置369個社區照顧關懷據點；並結合公部門及在地民間組織，深入社區，提供整合性的社會福利服務，讓家庭中的長者、兒童、少年、婦女及身心障礙者受到更完整的照顧，落實「溫暖大台南」的願景。





另外，社會局啟動「銀髮衣缽相傳」計畫，招募長者投入，將其專才及技藝傳承給後輩，以「活力老化」、「生命傳承」、「世代融合」三大核心理念，鼓勵長者走出家門至各單位提供公益性質之薪傳教學服務，進而成為有社會產能的快樂銀髮族。

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