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她身後窗簾突「詭異抖動」！衝去拉開一看...嚇得鎖在房間

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@anna_banannaaaaa

Ummmmm ok... ##spooky but what was that ?

♬ Scary - Background Sounds

實習記者陳妙津／綜合報導

TikTok網紅安娜（Anna Banana）日前分享一段驚悚影片，記錄自己在準備拍影片前，竟透過自拍鏡頭，看到後方落地窗的窗簾出現「詭異抖動」，彷彿後面有人正在擺弄布料一樣，她立刻衝往落地窗，並大力將簾子拉開，卻發覺後方完全沒人，讓安娜驚慌得立刻將落地窗關上並上鎖。

從影片中可見，安娜原本打算拍攝試喝飲料的影片，正當她開心對鏡頭展示手中飲料時，卻發現背後的落地窗窗簾出現「詭異抖動」，不像是普通風吹，反而像有人正躲在後方的陰暗處中拉扯，安娜立刻衝往落地窗將簾子大力拉開確認，但外側卻空無一人，嚇得她立即關窗上鎖。

▲▼網紅安娜拍影片時驚見後方窗簾詭異抖動。（圖／翻攝自TikTok／anna_banannaaaaa）

▲背後落地窗的窗簾明顯「不自然抖動」，像被人拉扯一般。（圖／翻攝自TikTok／anna_banannaaaaa）

影片分享到網路後，吸引超過950萬人觀看，6萬多人轉發，還有破2萬則留言。網友紛紛表示，「嚇死！太恐怖了吧」、「是風嗎？」、「你怎麼敢過去啊？」、「重拳出擊，好像有人欠她錢」、「我都想請妳來當我保鑣了」，不過也有網友對此質疑，「很明顯後面有人爬走」、「有人躲在沙發後面」、「看右下角，整個穿幫」。

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