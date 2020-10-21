沙德爾最快明轉中颱！雨彈夜襲北部、東北部

▲北東降雨明顯中南部雲多偶飄雨；各地早晚涼。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到東北風及沙德爾颱風外圍環流影響，氣象局在21日指出，宜蘭地區及大台北山區在21日至22日，有局部大兩或豪兩發生的機率，基隆北海岸、恆春半島及花蓮臺東地區有局部大兩發生的機率，建議大家外出攜帶雨具，以備不時之需。

氣象局表示，今晚水氣仍多，降雨依舊顯著，提醒大家注意強降雨，這樣的狀況會持續至22日，在這段時間，北部、東半部、南部地區及中部山區有不定時的陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部平地雲多也偶有飄雨機率。

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在各地氣溫方面，氣象局指出，各地清晨低溫約22至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天北臺灣高溫23至25度，花東27、28度，中南部29至31度且日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請適時添加衣物以免受涼。

未來一周的天氣，氣象局強調，24日至28日東北風影響，24日、25日北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；26日至28日各地早晚稍涼；東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

最後，關於沙德爾颱風的最新動態，在21日20時的中心位置在北緯 16.0 度，東經 117.4 度，以每小時12公里速度，向西北進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風暴風半徑 120 公里，未來有持續增強的趨勢，不排除強度會增強到中度颱風。