快訊／東北風雨彈夜襲！北北基宜4縣市大雨特報　連2天豪雨熱區曝

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

受到東北風影響，氣象局今（20）日晚間發布大雨特報，其中，宜蘭山區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▲氣象局晚間發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

▼沙德爾颱風路徑。（圖／中央氣象局）

第17號颱風沙德爾今天生成，未來持續往西移動，持續接近中南半島或海南島，不會直接影響台灣。氣象預報員陳建安表示，但明後兩天在外圍環流及東北風交互作用下，北部、東半部、恆春半島及中南部山區都有短暫陣雨，其中，可能產生共伴效應，容易有局部大雨或豪雨地區為基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區。

▲氣象局一張圖揭一周雨區。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，周雨颱風逐漸遠離後，降雨就會緩和下來，但北部、東半部地區、中南部山區還是有局部短暫雨，不過不太容易發生大雨或豪雨。周六之後環境更轉乾，到下周二只剩東半部、大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴天氣。

至於氣溫方面，東北風周五再增強，已接近東北季風門檻，以台北市低溫來說，目前預報為20度左右，若達19度就已達標。氣象局提醒，周六、日北台灣溫度會較低，其他地區變化則不大。

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