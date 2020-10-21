快訊／東北風+沙德爾外圍環流合體甩雨　擴大5縣市「大雨特報」

▲雨區擴大，氣象局發布5縣市大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到東北風及沙德爾颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局今（21）日持續發布大雨特報，目前雨區擴大為宜蘭、花蓮地區、基隆北海岸及大台北山區，有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣

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▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天因南海的沙德爾颱風南來的暖濕空氣，爬升至涼冷東北風之上，加上迎風面氣流輻合作用，大氣漸趨不穩定，水氣比昨天增多。北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有不定時的陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部雲量也會增多。

東北風明顯偏強，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪亦大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率，前往海邊活動、海上作業請特別注意安全。

第17號輕度颱風沙德爾，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南方670公里的海面上，向西轉西北西移動，今凌晨已通過呂宋島進入南海。此颱風未來有持續增強的趨勢，今明兩天將提供較多的水氣輸送至台灣附近，因此台灣降雨會趨於明顯。

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