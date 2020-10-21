快訊／豪雨夜襲雙北、宜蘭！更強降雨到明天　低溫探19°C時刻曝

▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

東北風及颱風外圍環流影響，氣象局持續發布豪、大雨特報，今（21日）晚至明（22日）晨，宜蘭地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、恆春半島及花蓮臺東地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員顏增璽表示，今明兩天受颱風外圍環流加東北風交互作用影響，大台北、東半部、恆春半島都有陣雨機會，比較大的雨勢集中在基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭、花蓮。

氣象局提醒，今晚起到明天白天一整天，上述地區雨勢都會很大，可能有大雨或豪雨發生，一直要到周五後才會慢慢緩和。

▲周五可能迎來今年首波東北季風，中部以北低溫剩19、20度，有感轉冷。（圖／記者李毓康攝）

至於氣溫上，周五至周末東北風再增強，可能迎來今年首波東北季風，中部以北低溫掉到剩19、20度，空曠地區更可能僅剩17、18度，是今年以來最有感轉冷的時刻，中南部、台東低溫21-22度。

在冷空氣還沒下來前，明天北台灣高溫25-26度，周五後降至23-24度，中南部高溫則還有30度以上，周五降至30度左右。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來