肉眼可見每小時20顆！　「獵戶座流星雨」極大期今明2天晚間登場

▲獵戶座流星雨極大期今明晚間登場。（圖／台北天文館）

記者賴文萱／台北報導

獵戶座流星雨是每年固定發生的中小型流星雨，活動日期約在每年的10月2日至11月7日之間，今年的極大期約落在10月20、21日晚間，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時可看見20顆流星。

氣象局指出，獵戶座流星雨持續時間自10月2日至11月7日，由於本流星群為哈雷彗星所衍生的，屬於值得留意的中型流星群。根據氣象局天文現象預報指出，2020年極大期預估將發生於10月21日，1小時最多可見大約20顆流星劃過天際，其特色為高速明亮。

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▲獵戶座流星雨，流星特色為高速明亮。（圖／台北天文館提供）

輻射點位於獵戶座的東北側靠近雙子座處，今年極大期當天（10/21）於晚間21時30分自東北東方升起，而月亮已於21時前後西沒，不影響後續觀測而觀測條件佳。

氣象局表示，獵戶座流星雨先前疑似的12年高活躍回歸週期已被部分證實，亦即，從2020到2022年本流星群應該處於高活躍期。獵戶座流星雨經常出現一些子峰值，這使得有時在主峰值前後的幾晚會出現和極大期差不多的流星數量。

因此，2020年獵戶座流星雨最佳觀測日為10月21日晚間約22時過後，可觀測至翌日清晨；其他在10月19日、20日及22日、23日等夜間亦可觀測，幸運的話，可能會有數量上的意外收穫。觀測地點請選擇光害低，視野大的地方觀看。

▲2020年10月21日 23:00左右的東方天空示意圖。（圖／台北天文館）

台北天文館則指出，獵戶座流星雨是由著名的哈雷彗星遺留在軌道上的物質所形成，特色是流星速度極快，且其高峰期可持續數天而不衰，所以20、21日前後都可以看見流星雨的盛況。

今年獵戶座流星雨的觀賞時間非常長，自22時30分獵戶座於東方升起後到太陽升起前的這段時間將近6個小時，由於沒有月光的干擾，都是非常好的觀賞時機。獵戶座流星雨極大期通常會延續好幾天，若10月20、21日晚間無法前往觀察者，前後幾天仍為適合觀察的機會。

若無暇前往山區的朋友，也可透過台北天文館在陽明山、梨山、蘭嶼、七美地區架設的高畫質暗空攝影機，在網路上即可欣賞到壯觀的流星雨美景。

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