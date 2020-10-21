檢疫期滿又確診「本月已14人」　陳時中：檢驗有其侷限性

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增一起境外移入病例，是一名印尼籍10多歲學生檢附陰性報告入境台灣，經居家檢疫之後自費採檢確診。指揮官陳時中表示，近幾個月來，連續發現入境有檢附陰性報告者，卻在檢疫期滿後再做檢驗時被檢出陽性，光是10月就有14人，迄今則累計有20人，顯示檢驗仍有其侷限，民眾還是要戴好口罩。

陳時中說明，這名10多歲印尼籍男性，10月5日與5名印尼籍同學一同入境台灣就學，居家檢疫期間都回覆無疑似症狀，惟後續經疫調了解，個案曾於10月8日至9日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，10日後症狀緩解；20日居家檢疫期滿，由校方安排專車至醫院自費採檢，並於今日確診，目前住院隔離中；其餘5名一同入境印尼籍同學檢驗結果均為陰性。

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另一方面，國內又收到日本官方通報，該國檢出3例自我國入境新冠肺炎抗原陽性個案，分別為未足歲男嬰(案1)、30多歲女性(案2)及1歲男童(案3)，均為本國籍。

陳時中表示，近幾個月來，連續發現入境有檢附陰性報告者，卻在檢疫期滿後再做檢驗時被檢出陽性，光是10月就有14人，迄今則累計有20人；另外，原本採檢為陰性，後續「陰轉陽」確診者達到53人，主要分布在3月有18人，8月24日開始入境學生檢驗陽性則有8人。

至於境外陽性個案，陳時中說，累計共49例個案，已匡列個案接觸者共2381人，應採檢1258人，其中115人僅採驗核酸，結果均為陰性，其餘1143人核酸及血清抗體均為陰性。從這兩方面來看，不管境外移入或者出境被檢驗出來，都可看到檢驗的侷限性，民眾自保之道還是要戴好口罩。