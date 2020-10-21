▲陽轉陰超神速？江蘇台商確診「連三採都陰性」，張上淳坦言不尋常。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

江蘇台商（案530）返台確診新冠肺炎，三、四採均為陰性，加上大陸周圍接觸者均陰性，指揮中心決定尊重IHR通知，擴大採檢同批送驗31件檢體。專家諮詢小組召集人張上淳坦言，該名個案「很不尋常」。指揮官陳時中也表示，現在正比對新舊檢體是否有錯置，如果沒有，代表個案陽轉陰速度很快，值得探索。

指揮中心16日針對案530同批送檢個案進行重新採檢，於19日再驗出一名確診個案，為自法國返台男性（案536），但入境班機、航廈均未重疊。此外，重新送驗的31件檢體中，有一人因往生無法重新採檢，指揮中心會就餘下30件檢體進行釐清，預計下周公布結果。

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江蘇40多歲台商，回國前在當地曾經有流鼻水、有痰等情況，僅有自行服藥沒有就醫，10月11日返台後因為症狀於機場採檢確診，但12日起連3次複採卻都為陰性，遭陸方向IHR抗議。

指揮官陳時中表示，昆陽實驗室從貼標到檢驗都是自動化設計，出錯可能性很低，雖然國外也有時陰時陽情形，但這麼快就陽轉陰的案例不多，之所以會擴大採檢，除了釐清樣本是否用錯外，也會新舊檢體DNA比對是否有錯置情況，如果沒有，就代表陽轉陰速度很快，值得探索。