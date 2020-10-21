新北里長帶球棒討疫苗　陳時中：疾管署裡面沒有放疫苗

▲疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗全民搶打，各地都傳出疫苗不足，有新北市板橋區里長昨（20）日持球棒來到疾病管制署陳情該里疫苗不足，疾管署副署長羅一鈞同日致歉，但疫苗分配還需各地衛生局規劃。衛福部長陳時中今（21）日則回應，疾管署裡面沒有放疫苗。

今年公費流感疫苗接種踴躍，憂心影響高風險族群長者幼兒的接種率，衛福部已經宣布暫緩無高風險慢性病的50~64歲公費族群接種疫苗。陳時中今（21）日公布最新數據，昨天為止總計施打364萬劑，比去年同期306萬增加57萬劑，這裡面比較好的是65歲以上長者，接種率達到40.4%，逐漸接近目標值52.5%。

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至於學齡前幼兒，疾管署副署長莊人祥表示，到目前為止接種率達到29.8%，仍低於去年同期31.7%，但已經有拉近一點，相差不到2%。估計距離目標值的55.5%，還差29萬名幼兒接種才達標。

陳時中說，目前觀察長者接種成長較快，醫事人員也不錯，但幼兒比較緩慢。他重申，公費流感疫苗無法每個人都打，考慮的是涵蓋率達到群體免疫，要有效率的打。

「這事情拖久對社會沒有幫助，要盡快完成」陳時中以去年底今年初公費流感疫苗施打情況解釋，如果涵蓋率及早拉上來，就能夠讓後續的重症減少。

▲2019年流感季「流感重症與流感疫苗接種」情形。（圖／疾管署提供）

陳時中解釋，去年流感疫苗10月中旬開打，一直到今年2月才接近600萬劑注射，而從重症確診個案數據也顯示，10月至1月單月病例都超百例，1月甚至達到375例，但從2月開始下降變成65例，3月份以來至今僅有3例，顯示涵蓋率好的時候，重症就低，另外加上民眾在疫情下更警覺、戴口罩洗手，對我們流感重症是有幫助的。

莊人祥也公布，疾管署至19日為止驗收500劑疫苗，會立刻送到各個單位去，預計本週還有99萬劑送至各縣市衛生局，23日之前至少會完成540萬劑疫苗配送，佔總數的88%，預計11月5日前會把所有600多萬劑疫苗配送完成。

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