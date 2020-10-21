在野立委要乙型受體素入法　吳思瑤氣問動物用藥等8655筆也要修？

▲吳思瑤提自己版本「學校飲食專法」，並問潘文忠是否夠精準。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（21日）審查「學校衛生法修正草案」，家長團體一度和國民黨立委林奕華、萬美玲等人在場會舉看板抗議，高喊「食安不分藍綠」。民進黨立委吳思瑤表示，食安不分藍綠百分百支持，而不是帶有政治性，很多委員針對性提乙型受體素一項要入學校衛生法，但法規已明定各項動物用藥、食品添加物等至少8655筆，難道每一項都要修法？別為政治而修法。

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▲吳思瑤說，網路上出現就是這些民進黨立委讓你孩子吃到瘦肉精的圖卡。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）



吳思瑤先提到，上次專案報告後，網路上出現「看清楚，就是這些民進黨立委讓你孩子吃到瘦肉精」黑心圖卡，氣問教育部部長潘文忠他們真的有反對食安？反對把關瘦肉精？潘文忠表示，大家目標一致，讓校園食安能夠做好。吳思瑤接著說，事實是民進黨團連署提案的7項，從源頭管理到後端稽查等，是更全面、更具體也更可行，卻被政治操作成反對食安，這樣黑心比瘦肉精更毒。

吳思瑤表示，民進黨提案是禁得起社會檢驗，今天要討論學校衛生法，很多項都支持並尊重，但部分條文是針對性、政治性，明明知道學校衛生法23條就放了優先採用在地優良農業產品，卻刻意遺漏這樣重要前提，尤其很多委員說要將乙型受體素一項入法，很難接受。

▲▼吳思瑤表示，民進黨團連署提案的7項，是更全面、更具體也更可行。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）



吳思瑤指出，因為現行食品衛生管理法裡頭針對動物用藥有488可使用並規範殘留容許量，未表列者不得使用。食品添加物793筆可使用並規範範圍及限量，未表列者不得使用。農藥殘留容許量規範7311筆、外源性農藥容許量1筆、免訂定之農藥35筆、禁用農藥62筆，共7374筆、未表列者不得使用，以上至少就有8655筆難道每一筆都要修法？

最後吳思瑤提自己版本「學校飲食專法」，去全面解決問題，並問潘文忠是否夠精準、夠全面？潘文忠回應，學校衛生法是進步跟前瞻法規，部分校園供膳上，都朝向以提供國內優良食材給食農教育基礎，對於專門校園飲食法規，教育部也是朝這方向做準備。