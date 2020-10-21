聯合國安理會會議　王毅倡維護伊朗核協議、搭海灣對話平台

▲中國國務委員兼外交部長王毅。（圖／中國外交部網站）

記者陳政錄／綜合報導

面對波斯灣、阿曼灣等區域情勢複雜，中國國務委員兼外交部長王毅20日晚間表示，中方倡議在維護伊核全面協議的前提下，搭建一個海灣地區多邊對話平台，討論當前面臨的地區安全問題，以集體協商方式管控危機。他說，「伊朗核問題是牽動海灣地區局勢的重要因素。」

其中，伊朗核問題與南海、台海等情勢有些許雷同，均在近年內成為中美國際上角力的引爆點，包括美國2018年5月單方面退出「聯合全面行動計畫（JCPOA、如稱伊朗核協議）」以來，對伊朗實施嚴格的經濟制裁，以及近日將中國6企業實體、2個人列入「違反伊朗禁令」黑名單等，均招致中方反彈。

▲王毅在北京出席聯合國安理會海灣地區局勢部長級視訊會議。（圖／中國外交部網站）

因此，在聯合國安理會20日召開的海灣地區局勢部長級視訊會議上，王毅提議，要在維護伊核全面協議前提下，搭建一個海灣地區多邊對話平台。

王毅表示，這將是一個平等開放的平台。建議各方秉持相互尊重、互諒互讓的原則，共同加入對話進程，通過平等協商解決各自關切。

他說，伊核全面協議簽署國、海灣地區各國是自然參與方，其他域外國家也可提出自己的合理訴求，為促進地區安全穩定做出積極貢獻。

王毅強調，伊朗核問題是牽動海灣地區局勢的重要因素。面對無理打壓甚至威脅，安理會絕大多數成員都能夠堅持客觀公正立場，維護伊朗核問題全面協議，維護安理會2231號決議，維護國際核不擴散體系。

據了解，該會議由聯合國安理會10月輪值主席俄羅斯倡議舉辦。俄羅斯外交部長拉夫羅夫主持，其他安理會成員國及海灣地區國家外交部長、聯合國秘書長古特雷斯等出席。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。