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EMU900僅「設3間廁所」⋯旅客憂尿急搶不到！台鐵曝設計原因

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▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

▲EMU900型「最美區間車」10/24抵台。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入52組「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，列車將於10月24日上午抵台，新車採10輛編組，運能增加4成。不過900型電聯車僅規劃3個廁所，相比700、800型區間車，都是8個車廂有4個廁所。台鐵局解釋，這是為了提高運能，廁所設備也全改坐式馬桶，男女皆可使用。

台鐵局採購EMU900型通勤電聯車，新車採10輛編組，不過卻僅配置3個廁所，相較700型和800型區間車，皆是8節車廂配有4個廁所，500型等區間車最小編組4節車廂也配有2個廁所，相比下來明顯廁所數量較少。

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台鐵局表示，今年新購的最美區間車，使用需求類似捷運為疏運通勤、通學及短程之無對號列車，與城際電聯車600輛自強號，每節車輛皆設有廁所，其功能需求各有不同，故有不同之設計理念。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲900型電聯車僅設有3間廁所。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，考量上班時間旅客人數較為集中，因受限路線容量問題，為提升EMU900型單一車次旅客載運人數，雖較EMU700型及EMU800型減少一個廁所，但設計載運旅客人數之運能，可大幅提升40％，將有效疏運尖峰時刻之旅客人數。

另EMU800型原可提供4個輪椅區域位置，8個腳踏車放置位置，而EMU900型大幅提升至8個輪椅區域位置，16個腳踏車放置位置，可滿足不同旅客之需求。

台鐵局指出，EMU900型廁所已全面改用坐式馬桶，較EMU700型及EMU800有坐式馬桶及蹲式馬桶之設計配置，更無性別使用之差異，且每間廁所皆設有拋棄式馬桶座清潔墊及清潔液，改善蹲式馬桶使用時，易受車輛行駛搖晃之缺點，或年長者使用蹲式馬桶不便之問題，EMU900型雖廁所數量較少，但整體服務品質更加提升。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲900型電聯車運能大增四成。（圖／台鐵局提供）

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