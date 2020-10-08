太魯閣峽谷音樂節10月24日登場　提供免費接駁

▲記者會宣告太魯閣峽谷音樂節即將正式登場。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020太魯閣峽谷音樂節即將於10月24日（星期六）在太魯閣台地登場，上午、下午各1場精彩的演出，邀請您來聽音樂、看表演、享受秋日的太魯閣時光。

今年的太魯閣峽谷音樂節，邀請到台北愛樂交響樂團、聲樂家蔣啟真、在太魯閣大禮部落長大的金曲獎原住民語歌手伊祭·達道、以發揚台灣本土鼓樂為職志的十鼓擊樂團、由多國歌手組成的彩虹螺旋樂團、傳頌阿美族傳統打擊樂的Amis旮亙樂團，以及用太魯閣族音樂舞蹈發揚太魯閣族文化的奇萊合唱團與水源國小舞蹈隊等，都將有精彩的演出。

▲記者會中台北愛樂交響樂團表演。

原本規劃登場演出的加拿大音樂家馬修連恩，因受到疫情影響確定無法來臺，將由有鋼琴王子稱號的台灣鋼琴家陳冠宇，以及韓國知名男中音丁一憲擔綱演出。其中陳冠宇將帶來他拿手的鋼琴獨奏，而丁一憲則將與女高音蔣啟真及台北愛樂交響樂團攜手合作演出。堅強的卡司，精彩的演出內容，值得您期待。

10月24日的太魯閣峽谷音樂節，上午場10:30至12:00，將由十鼓擊樂團揭開序幕，緊接著伊祭·達道、彩虹螺旋樂團、Amis旮亙樂團將陸續登場。下午場14:00至16:30，以西方古典樂曲為主，並融入太魯閣族傳統音樂。台北愛樂交響樂團除了帶來交響樂曲外，也將搭配女高音蔣啟真、男中音丁一憲、及在地的太魯閣族奇萊合唱團演出，而鋼琴王子陳冠宇也將有多曲拿手的鋼琴獨奏，而水源國小舞蹈隊也將有精采的演出。

▲彩虹螺旋樂團演出。

太魯閣國家公園管理處10月8日舉辦太魯閣峽谷音樂節記者會，為今年的峽谷音樂節揭開序幕，彩虹螺旋樂團與台北愛樂交響樂團音樂家都在記者會中演出。太魯閣國家公園管理處表示，今年太魯閣峽谷音樂節已邁入第19年，累積許多好口碑，也成為每年東台灣的音樂盛事，希望透過峽谷音樂節，帶領民眾走進國家公園，尤其今年疫情嚴峻，更希望大家能在天寬地闊的太魯閣自然美景中樂活防疫，照顧自己的身心健康。

太管處備妥完善的交通接駁計劃。10月24日活動當天，配合音樂節演出時間，從新城（太魯閣）車站免費接駁民眾往返太魯閣峽谷音樂節會場，上午場去程新城車站至太魯閣台地9:00至10:30，返程11:30至12:30；下午場去程13:00至14:00，返程16:30至17:30，每10分鐘1班，坐滿就開。此外，太管處也已協調台鐵局加開班次或加停新城站（太魯閣），民眾只要搭乘火車或開車到新城車站，就可轉搭免費接駁專車參加太魯閣峽谷音樂節。

為了維持演出及欣賞音樂的品質，峽谷音樂節活動當天太魯閣台地將進行交通管制，請民眾在新城（太魯閣）站轉搭接駁專車。當天的演出，也將在太魯閣國家公園FB粉絲頁及Youtube直播。

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