搭火車遇變態「手放她屁股上」噁炸！受害妹曝結局　提告了超痛快

▲原PO搭自強號遇到變態。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「希望大家以後多注意身旁的人！」一名女網友8日在《Dcard》發文「自強號上的變態⋯」，文中表示她搭自強號的時候，坐在位子上看影片，突然覺得椅子後面有東西，一看竟然是隔壁人把手放在她的臀部上，而且對方也沒有要道歉，看到她在看就離開了。女網友相當傻眼，事後也曝光後續，讓其他人都鬆一口氣。

這位女網友文中表示，她當時看影片看到一半，發現椅子後面有東西，也還好她有回頭查看，因為那個東西竟然是隔壁人的手，而且對方還把手放在她的屁股上，「然後我就一直盯著他看，沒多久他就走了……」

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原PO就認為，對方應該是故意偷摸的，「如果是不小心的話應該會道歉吧？他沒有道歉」，也直呼傻眼，提醒其他人以後多注意身邊。她也在留言處透露，當時自己沒有回神過來，等回神的時候，對方已經走了。

▲對方偷摸原PO臀部，讓她很傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

值得一提的是，原PO並沒有姑息這件事情，雖然心裡很害怕，但還是有先跟列車長反應，留下聯絡資料。隔了大約2個小時左右，她更在留言處表示「就在要下車的時候抓到人了！做完筆錄並且提告」、「他被抓到的時候承認了」，也更新貼文，感謝台鐵服務人員跟警察的幫助。

貼文一出，其他人紛紛留言，「原po做得好欸！這種事情真的不能輕易忽視」、「很難過原po遇到這種事，發上網也是讓大家警惕，底下卻一堆噁心留言」、「支持，這種真是不能放過」、「要好好保護自己！還好這次有抓到人，下次不用等他廢話，直接打下去」、「太噁心，妳做的太好了。」