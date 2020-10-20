3C達人開箱全台首支iPhone 12！　藍色實體機曝光

▲ 蘋果iPhone12實測首開箱。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活的日常，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在台灣時間14日凌晨1點舉行發表會，萬眾矚目的iPhone 12系列手機終於在此亮相，雖然台灣最快要在23日才能拿到首批貨源，但3C達人Tim哥在20日晚間搶先開箱全台第1支iPhone 12，讓果粉們先睹為快。

3C達人Tim哥拆開包裝後首先表示，如同發表會消息，這次iPhone 12真的沒有附上耳機以及充電頭，但先前有消息指出，蘋果這次會採用強化編織材質的 USB Type-c to Lightning 的傳輸線，事實證明，這次iPhone 12附上的還是一般的線。

接著Tim哥開始介紹手機本體，此次Tim哥開箱的是新色藍色。他表示，手機本體顏色與發表會上有落差，若是對比色票，實體顏色較為接近「PANTONE 2728C」。

蘋果在發表會上指出，iPhone 12的重量只有162公克，整體手機體積對比於iPhone 11縮小15％。Tim哥實際拿iPhone 11對比，的確有明顯的落差。此外，iPhone 12設計回歸到類似iPhone 5的邊框設計，但邊框一體式的設計，讓手持的實際感受非常加分。

在SIM卡的部分，此次iPhone 12使用nano-SIM與eSIM的雙SIM設置，卡槽是使用一槽雙卡設計，支援全台電信業者的5G信號，實測在台北市信義威秀的訊號，下載可以來到652/Mbps，上傳則是36.4/Mbps。

至於很多人關注的拍照表現，iPhone 12搭載廣角鏡頭+超廣角鏡頭，同時超廣角鏡頭也支持夜間拍攝，Tim哥實際測試拍照表現，儘管是在低光源的環境，iPhone 12不論是廣角抑或是超廣角鏡頭的夜拍表現，儘管是放大檢視照片，細節保留度仍然很高，

