京台科技論壇登場　劉結一：大陸更開放對台商是重大利好

▲京台科技論壇。（圖／記者魏有德翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦主任劉結一20日出席第23屆「京台科技論壇」，他表示，大陸在更高起點上推進改革開放，各項政策對廣大台胞、台商、台企是重大機遇和利好，「在外部環境不穩定，不確定性增多的大背景下，廣大台商台企抓住大陸的機遇，順勢而為，乘勢而上，一定能夠實現更大發展。」

劉結一指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，中華民族正處於實現偉大復興的關鍵時期，面對新冠肺炎疫情衝擊和經濟全球化逆流等復雜因素，大陸市場空間廣闊發展韌性強大等優勢進一步顯現。

▼國台辦主任劉結一。（圖／記者魏有德翻攝）



劉結一提到，於危機中創造新機，於變局中開闢新局，大陸正加快構建以國內大循環爲主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，「我們大力推動高質量發展，轉變發展方式，優化經濟結構，轉換增長動力，深入實施創新驅動發展戰略，協調佈局產業鏈創新鏈，培育發展新興產業未來產業，增加經濟發展新動力，新勢能。」

劉結一表示，大陸在更高起點上推進改革開放，大力推進放管服改革證照分離改革，減稅降費對外開放的大門越開越大，積極打造關稅水平更低，投資負面清單更暖，市場準入更便利，市場規則更透明的優良營商環境。

劉結一指出，這些政策舉措對廣大台胞、台商、台企是重大機遇和利好，在外部環境不穩定，不確定性增多的大背景下，廣大台商台企抓住大陸的機遇，順勢而為，乘勢而上，一定能夠實現更大發展，「加強交流合作實現融合發展，是兩岸同胞的共同心願和共同利益。」

劉結一提到，疫情發生以來，中國大陸各地區各部門關心保障台胞生命安全和健康福祉，積極協助在幹部的台商台企同等享受各類助企紓困政策，解決復產面臨的困難，在座的很多台胞對此有深切感受。

劉結一表示，針對在北京的台商台企遇到的困難，北京市有關部門迅速行動，大力解決，充分體現了對台商台企的關愛，「我們出台11條措施，為台商台企克服疫情影響，實現更好發展提供精准支持，舉辦台企拓內銷線上對接系列活動，協助排查排除，拓展市場。」

劉結一指出，目前大陸台企生產經營總體穩定，許多企業實現顯著增長，近幾個月來，兩岸交流活動接連不斷，台灣各界同胞衝破阻撓，以多種形式踴躍參與，「事實充分證明，兩岸同胞走進走親的願望壓制不住，兩岸同胞交流合作的勢頭無法阻擋。」

劉結一提到，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局加緊勾連外部勢力，不斷進行台獨分裂挑釁，嚴重破壞台海地區和平穩定，嚴重損害台灣同胞的利益福祉。

劉結一強調，兩岸關係好台灣才會好，希望廣大台灣同胞看穿極少數台獨分裂分子本質和危險性，共同反對和遏制態度，「與我們攜手維護和推動兩岸關係和平發展，共謀共創祖國和平統一，民族偉大復興的美好未來。」