台核檢比大陸貴15倍影響赴陸意願　國台辦：疫情防控盼理解配合

▲大陸民眾接受核酸檢測 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／北京報導

民眾搭乘兩岸航班自12日起，必須於登機前提供72小時內核酸檢測報告。由於在台灣接受核酸檢測費用較高，比在大陸檢驗費用貴上15倍，導致政策頒布後，經濟能力相對較低的學生及青年，因增加成本而卻步。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，全球疫情還未有效控制情況下，採取相關的防疫措施，「希望得到青年朋友們的理解和配合，是對兩岸民眾生命安全負責任的態度。」

▲搭乘兩岸班機旅客自12日起須備妥3日內核酸檢測陰性報告，方可出行。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮提到，搭乘兩岸雙向航班，須出具3日內核酸檢測陰性證明才能登機，是對兩岸旅客、機組人員及民眾，採取負責任的風險防範措施，對於台青赴大陸分享機遇、尋求發展、實現夢想，始終歡迎及支持，「現在全球新冠肺炎疫情還未得到有效控制，為確保兩岸民眾生命安全，採取相關防疫措施，仍希望得到青年朋友們的理解和配合。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

此外，近期不少台灣人士赴陸參加兩岸交流活動，獲得隔離天數的「特案」處理，讓外界認為或許能成為台商台幹返陸工作的「試金石」。不過，朱鳳蓮強調，8月中下旬以來，大陸出現了4例從台灣輸入性新冠肺炎確診病例，反映出台灣疫情防控存在漏洞，「民進黨當局應當採取負責任的疫情防控措施，阻斷病毒傳播鏈，切實保障民眾生命安全和健康福祉。」

據了解，從台灣出發飛往大陸前，接受核酸檢測費用較高，約5000至7000元新台幣（約1162至1627元人民幣），比在大陸檢驗的120至70元人民幣貴上15倍，使得經濟能力相對較低的學生及青年，因增加成本而卻步。

