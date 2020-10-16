通過兩岸既有機制聯繫　國台辦批陸委會：公然欺騙

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

陸委會昨（15）日表示，對於被捕的國人，會透過兩岸既有的聯繫機制，要求對岸說明相關人所涉罪名關押的地點、釐清案情與告知偵審進度。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日嚴詞反擊，朱鳳蓮痛批，陸委會編造所謂「通過兩岸既有聯繫機制提出要求」的謊言，「完全是罔顧事實，公然欺騙台灣民眾。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會發言人邱垂正於例行記者會上表示，將優先保護個案的安全跟尊重家屬的意願，盡力提供協助，也會透過兩岸司法互助協議聯繫窗口、海基會、海協會兩會管道，以及陸委會、國台辦既有的聯繫機制，要求中國大陸應該說明相關人所涉罪名關押的地點、釐清案情與告知偵審進度。

對此，朱鳳蓮指出，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸共同政治基礎，導致國台辦與陸委會、海協會與海基會聯繫溝通機制停擺至今，通過兩岸既有聯繫機制提出要求的謊言，「完全是罔顧事實，公然欺騙台灣民眾。」

▲李孟居遭深圳國安逮捕。（圖／翻攝央視）

此外，針對陸委會提出的149例台人在陸失蹤案，現仍有48件無法確認下落或失聯，朱鳳蓮指出，陸委會惡意炒作，很多失聯台胞已與家人取得聯繫或返回台灣，將「少數涉案人員包裝成從事兩岸交流的人士，試圖轉嫁責任、嫁禍於大陸，居心叵測。」

朱鳳蓮指出，「迅雷-2020」專項行動所涉台灣間諜案，犯罪事實清楚，證據確實充分，國安機關和有關司法機關嚴格依法辦案、依法保障犯罪嫌疑人、被告人各項合法權利，「陸委會對此心知肚明，誣陷台灣民眾的說法完全是歪曲事實，心裡有鬼。」

朱鳳蓮強調，民進黨政府一方面針對大陸大肆進行情報竊取和滲透破壞，一方面又混淆視聽，刻意把少數涉案人員包裝成從事兩岸交流的人士，試圖轉嫁責任、嫁禍於大陸，居心叵測。