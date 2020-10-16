淘寶退出台灣市場　國台辦：損害民眾及企業利益

▲淘寶台灣官網首頁貼出營運計劃調整公告，民眾也無法下單購物。（圖／翻攝淘寶台灣官網）

記者魏有德／北京報導

淘寶台灣昨（15）日由代理商克雷達發出聲明，決定退出台灣市場，並於今年12月31日後停止營運，後續員工工作權及成交商品處理，也已經完成妥善規劃。對此，大陸國台辦表透過新聞稿表示，淘寶台灣主要為台灣民眾和企業提供便利和商機，「民進黨當局進行政治操弄，直接損害的將是台灣民眾和企業的福祉和利益。」

▲淘寶進軍台灣市場。（圖／記者周宸亘攝）

此前，淘寶台灣被認定為陸資公司，被要求6個月內撤資或改善，代理商英商克雷達原堅持力拼合法經營，在市場環境及不穩定因素影響下，最終決定退出台灣市場。克雷達公司表示，平台自今（15）日上午11:00 起，關閉買家下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方履行已成交的訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

目前，淘寶台灣官網首頁已貼出營運計劃調整公告，實測點選商品後，按步驟至最後一關，下單案件已呈現灰白字樣，無法點選。對於淘寶台灣退市，國台辦聲明稿指出，淘寶台灣主要為台灣民眾和企業提供便利和商機，「民進黨當局進行政治操弄，直接損害的將是台灣民眾和企業的福祉和利益。」

對於旗下近百名員工權益，代理商克雷達提到，現已規劃妥善的合意離職補償方案，會和員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金，讓員工在後續求職期間，能穩定維持家庭生計。