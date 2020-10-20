8+9結緣啪7次！女兒返家母驚她小腹微凸嚇傻…就醫才知懷孕5月

▲少女甜甜（化名）與男友同居期間發生過7次性行為，返家後媽媽因發現她小腹微凸，至醫院就診才得知懷孕。（圖／免費圖庫pixels）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓男子與13歲少女甜甜（化名）因參加廟會陣頭而認識，2人進一步成為男女朋友後，甜甜順勢住進蔡男家。後來甜甜一日返家，媽媽發現她小腹微凸，經帶去看醫生才知原來女兒已懷孕21週，嚇得趕緊跑去警局報案。台中地院審理時，蔡男坦承曾與小女友發生7次關係，法官審結判依妨害性自主罪判他期徒刑3年6月。可上訴。

蔡男2019年暑假期間因參加廟會陣頭結識了甜甜，2人決定交往後，甜甜同年8月起住進男友家，直到11月中旬才搬走。期間某日甜甜返家，甜母發現女兒下腹微凸，驚覺有異，遂趕緊帶她至婦產科就診，經超音波診斷才知道原來女兒已懷孕21週，當下除了感到無比震驚外，由於女兒未成年，為此她也趕緊至太平分局報案。

台中地院審理時，蔡男坦言與小女友認識時就知道她未滿14歲，2人同居期間一共發生過7次性行為，現在已分手。法官認為，蔡男明知甜甜年紀還小，性自主及判斷能力均未成熟，不過他卻未滿足一己私慾與女方性交，影響少女身心健康與人格發展，行為實在不可取，但考量他犯後坦承犯行，知所悔悟，且已與甜甜及甜母達成和解，審結依對未滿14歲之男女為性交共7罪，各處有期徒刑1年10月，合併應執行3年6月。全案仍可上訴。

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