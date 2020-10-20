「懷孕不可參加婚宴？」　婦產科名醫破盲點：這是科學問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

在台灣傳統禮俗中，若孕婦參加婚禮造成「喜沖喜」，就怕影響胎兒健康。婦產科名醫蘇怡寧日前就收到網友私訊，詢問他懷孕可否參加家人婚宴，一席話讓人傻眼，而他除了幽默回應外，還以科學角度突破盲點。

日前，一名網友私訊詢問，「懷孕可以參加家人的婚宴，及所有習俗禮的過程嗎？在您的懷孕迷思中沒看到，但天啊...網路爬別人的文章，都講得好像新娘神會壓倒懷孕人。」聞言，蘇醫師直回，「神界的事情不歸我管」，同時也忍不住在深夜寫下文章破迷思。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

蘇醫師就直言，胚胎大約在著床10天之後，才能成功驗到懷孕；換言之，如果這段時間參加婚禮，不管是孕婦本人或其他人，根本也不得而知，「但驗不到不代表沒懷孕阿，所以永遠也沒辦法確定，所有人在參加婚禮的時候，都是沒有懷孕的，這是科學問題。」

他也忍不住吐槽，「不管是新娘見到雙身人，一輩子生活不順利，或至少3年以上才能懷上寶寶，還是新娘神會壓倒懷孕人，好啦...如果你真的相信這個，就在喜帖裡寫清楚，懷孕都不准給老娘來參加，參加的全部流光光，不然說實話，鬼才知道你介不介意哩。」

▲蘇醫師認為，這是科學問題。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

對此，網友們紛紛回應，「為什麼這種問題要問醫生啊？真是爆傻眼，醫生是講究科學，好多人問問題之前，為什麼都不經過大腦或先查谷歌呢」、「我懷孕後期參加婚禮，新娘還特地交代餐廳人員，那桌那位孕婦有任何狀況馬上叫救護車，然後我就從前菜一路吃到甜點」、「問錯人了吧，要去問新郎新娘吧，問婦產科醫師到底想得到什麼」、「沒想到都已經快2020年末了，還有人相信懷孕不能參加婚禮」。