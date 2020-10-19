　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老公謹守AA制…2年婚破碎「再提告討聘金、餅錢」　她敗訴淚還錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

▲吳男婚後第2年提出離婚，並提告向妻討回當初結婚時男方所支出的所有聘金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／台中報導

吳姓男子與妻2017年年初辦理結婚登記後，隔年1月他便以「試探感情」為由提出協議，要求妻子答應若是2人離婚，女方必須返還當初結婚時男方所支出的聘金、餅錢、金飾等所有物品，吳妻當下為了家庭和睦簽名答應，怎料，2019年3月吳男真的提出離婚，事後還提告欲討回所有東西，台中地院近日判決出爐。

吳男提告主張，2018年元旦他有跟周姓妻子達成協議，若是2人最終走向離婚一途，女方將自願歸還訂婚當時所收的聘金、餅錢與金飾等所有東西，總計約45萬元。當時雙方不僅立下財務返還協議書，也都有在上方簽名及蓋手印，不過截至目前，周女僅歸還10萬元，對此，他才決定提起訴訟催討剩下的35萬元。

法庭上周女抗辯，當初結婚她家人也支出了30多萬元，且婚後她為了生子，還自行支付羊膜穿刺的費用，算一算再加上他先前匯款給吳男的8萬，早已超過40多萬，認為對方無理由再求償；另她也指出，根據2人2019年3月簽下的離婚協議書，上方財歸屬部分顯示「無。雙方各自處理」，顯然2人婚姻關係存續間，應遵守「現有」財產分配的約定。

周女再痛訴，老公婚後一樣遵守著AA制，因此即便她懷孕，也不敢不出門工作，總是擔心若自己剛生產完無法工作，自己存款又花完，生活費不知該怎麼辦，最後更心寒坦言，實在無法理解為何離婚已過1年多，前夫仍要為此提告。

周女稱自己會和前夫關係失和，是因她懷孕胎兒不健全致流產，後續吳男不願再與她溝通及對話，兩人互動才會降至冰點；且當時過沒多久，吳男就草擬那份「返還聘金」的協議書，她當時因住在婆家，為家庭和睦以及息事寧人才委屈簽下，沒想到簽完後，吳男對她態度也沒有轉好，反而更差。

台中地院審理時認為，按照契約條款的規定，只要是基於個人自主意思的發展、自我決定及自我拘束所形成的當事人間的規範，一旦簽下就必須遵守，故周女實在沒有理有可以抗辯；另聘金禮俗性質與夫妻剩餘財產不同，故不能以她所說離婚協議書上財產各自處理的方法去處理，審結判她需返還前夫吳男32萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
中華電抽iPhone12！優惠條件出爐　開賣前百人折抵360
爆7成網美都在賣！凱咪出面「我有朋友在做」曝真相
排名大洗牌！股民最愛「ETF人氣榜」曝光　「這個」成長超快
獨／又一家新的好市多要開了！11月20日正式營運
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「警界詩人」柯宗廷兼專欄作家　一次看五本書找靈感

台南男喊「腳開開合合」：誘惑我！強欺嫩妹…她閉眼忍淚回家崩潰

老公謹守AA制…2年婚破碎「再提告討聘金、餅錢」　她敗訴淚還錢

男粉絲示愛超日系女網紅踢鐵板　群組PO「外約都能做愛」下場慘

快訊／木柵動物園男員工園區內遭「龜殼花咬傷」！　送醫治療中

瞎！投資公司發行「影視幣」吸金上億　120小資族血本無歸

奉派受訓遇計畫變更！「上士副排」趁空檔偷放6天假　被抓包下場慘

用微信賣毒咖啡包、安非他命　屏東19歲男與2同夥被逮

小客車翻落南庄山區！祖孫4人受困車內　阿公送醫搶救不治

太平山森林遊樂區員工亂倒廚餘　羅東林管處開罰究責

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

獨／「警界詩人」柯宗廷兼專欄作家　一次看五本書找靈感

台南男喊「腳開開合合」：誘惑我！強欺嫩妹…她閉眼忍淚回家崩潰

老公謹守AA制…2年婚破碎「再提告討聘金、餅錢」　她敗訴淚還錢

男粉絲示愛超日系女網紅踢鐵板　群組PO「外約都能做愛」下場慘

快訊／木柵動物園男員工園區內遭「龜殼花咬傷」！　送醫治療中

瞎！投資公司發行「影視幣」吸金上億　120小資族血本無歸

奉派受訓遇計畫變更！「上士副排」趁空檔偷放6天假　被抓包下場慘

用微信賣毒咖啡包、安非他命　屏東19歲男與2同夥被逮

小客車翻落南庄山區！祖孫4人受困車內　阿公送醫搶救不治

太平山森林遊樂區員工亂倒廚餘　羅東林管處開罰究責

王冠閎看不見的天賦「泳破」世青紀錄　16歲成名屢創台灣游泳歷史

陳冠希頂著光頭穿「紅色高腰褲」　網批顯老：是在致敬長者？

餵Q萌草泥馬＋梅花鹿超療癒！特搜3座農場秘境　必玩紅土鹹蛋DIY

天冷母女貼臉抱著睡！　媽揭「大隻的是孩」驚呆網：胖了一號欸

美手握「15張牌」對付中　他斷言..不排除可能有局部軍事衝突

謝忻熱戀「奧迪熟男」身份曝光　認了有發現狗仔車：那天準備拍業配

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

中職／猿獅從缺　林益全、許基宏競爭最佳一壘

陸駐斐濟使館稱「台灣先挑釁」　王定宇：無恥！跑到別人家咬人

女兒16歲就未婚懷孕　被冷血爸「塞進烤爐」想要活活燒死！

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

社會熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

18歲無照男飄移失敗　撞進烤鴨店下車躺地

嘉義女火場救兒成焦屍！鄰居還原現場：哭得好可怕

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍數刀亡　住戶：血都乾了

網拍老闆娘墜15樓亡　閨蜜目睹全程崩潰

新北警連開11槍　惡匪衝撞逃逸

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　「茉莉香」成破案關鍵

女神級主播提前離職挨告　逆轉判民視勝訴

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍腹奪命

更多熱門

相關新聞

憂家暴前夫獲監護權　她勒斃3幼女

憂家暴前夫獲監護權　她勒斃3幼女

奧地利維也納發生一起悲劇事件。一名母親擔心，3名年幼女兒的監護權被歸予會實施家暴的前夫，17日竟親手將孩子們全都勒斃。她痛下毒手後，一度想要了結生命，但在自殘後就打電話通報警方。

娶回坐檯小姐　夫自首假結婚下場曝

娶回坐檯小姐　夫自首假結婚下場曝

大媽做檢測　全身掛金飾霸氣登場

大媽做檢測　全身掛金飾霸氣登場

臭嘴夫被休！酸妻長得沒特色只當洩慾工具

臭嘴夫被休！酸妻長得沒特色只當洩慾工具

他臉書甜喊人妻「女友」　醋夫慘輸

他臉書甜喊人妻「女友」　醋夫慘輸

關鍵字：

離婚新婚金飾聘金餅錢AA制

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面