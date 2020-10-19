老公謹守AA制…2年婚破碎「再提告討聘金、餅錢」　她敗訴淚還錢

▲吳男婚後第2年提出離婚，並提告向妻討回當初結婚時男方所支出的所有聘金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／台中報導

吳姓男子與妻2017年年初辦理結婚登記後，隔年1月他便以「試探感情」為由提出協議，要求妻子答應若是2人離婚，女方必須返還當初結婚時男方所支出的聘金、餅錢、金飾等所有物品，吳妻當下為了家庭和睦簽名答應，怎料，2019年3月吳男真的提出離婚，事後還提告欲討回所有東西，台中地院近日判決出爐。

吳男提告主張，2018年元旦他有跟周姓妻子達成協議，若是2人最終走向離婚一途，女方將自願歸還訂婚當時所收的聘金、餅錢與金飾等所有東西，總計約45萬元。當時雙方不僅立下財務返還協議書，也都有在上方簽名及蓋手印，不過截至目前，周女僅歸還10萬元，對此，他才決定提起訴訟催討剩下的35萬元。

法庭上周女抗辯，當初結婚她家人也支出了30多萬元，且婚後她為了生子，還自行支付羊膜穿刺的費用，算一算再加上他先前匯款給吳男的8萬，早已超過40多萬，認為對方無理由再求償；另她也指出，根據2人2019年3月簽下的離婚協議書，上方財歸屬部分顯示「無。雙方各自處理」，顯然2人婚姻關係存續間，應遵守「現有」財產分配的約定。

周女再痛訴，老公婚後一樣遵守著AA制，因此即便她懷孕，也不敢不出門工作，總是擔心若自己剛生產完無法工作，自己存款又花完，生活費不知該怎麼辦，最後更心寒坦言，實在無法理解為何離婚已過1年多，前夫仍要為此提告。

周女稱自己會和前夫關係失和，是因她懷孕胎兒不健全致流產，後續吳男不願再與她溝通及對話，兩人互動才會降至冰點；且當時過沒多久，吳男就草擬那份「返還聘金」的協議書，她當時因住在婆家，為家庭和睦以及息事寧人才委屈簽下，沒想到簽完後，吳男對她態度也沒有轉好，反而更差。

台中地院審理時認為，按照契約條款的規定，只要是基於個人自主意思的發展、自我決定及自我拘束所形成的當事人間的規範，一旦簽下就必須遵守，故周女實在沒有理有可以抗辯；另聘金禮俗性質與夫妻剩餘財產不同，故不能以她所說離婚協議書上財產各自處理的方法去處理，審結判她需返還前夫吳男32萬元。可上訴。

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