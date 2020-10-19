教師夫妻檔鬧翻！強脫老公褲露鳥　新婚2年突離家…激戰小王17次

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▲房,夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子阿俊（化名）與陳姓女子皆為國中教師，怎料劉女遭夫抓包外遇，與蔡姓男子上床至少17次。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

男子阿俊（化名）與劉姓女子皆為國中教師，2人2015年結婚後，劉女2017年突離家，不久即遭先生抓包與一名蔡姓男子同住，期間她除了會與蔡男拍攝親密照片、外出同遊外，甚至還發生至少17次性行為。阿俊為此精神大受打擊，怒上法院向2人提告，法官審結判劉女及蔡男分別須賠償阿俊30萬及5萬元，其中劉女部分仍可上訴。

阿俊與劉女婚後紛紛擾擾，2人不時有所爭執。據判決，劉女先前就曾因懷疑先生與他人有染，在高雄某公園附近當眾脫下他的外褲及內褲，導致阿俊生殖器裸露於公開場所。事後，劉女為此被依強制罪送辦，遭處拘役20日。

阿俊法庭上主張，妻子婚後第2年突離家，他經委託徵信社調查才知道，原來老婆當時常與一名蔡姓男子同住，期間2人不僅會拍攝親密照片、外出同遊，相處起來就像夫妻一樣，且性交至少17次，另從雙方合照還可發現，2人在床上裸身彼此依偎、身體緊貼的畫面，明顯可見老婆與小王互動親密，已達情侶層次而非一般朋友關係。

新北地院審理時，劉女否認外遇，辯稱以上指控都是老公自行臆測，並指出這些照片都是阿俊強取她手機後取得的，應無證據力可言。

法官認為，劉女行為明顯已侵害阿俊配偶權，足以破壞婚姻共同圓滿安全的幸福程度，考量阿俊為國中教師，月收入6萬元；劉女先前也為國中教師，但從2017年8月起留職停薪至今，審結判劉女須賠償先生30萬元較為適當。仍可上訴。至於小王蔡男部分，橋頭地院另案審結判賠5萬元確定。

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