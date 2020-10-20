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夢到陌生阿桑點頭3次　鎖匠看新聞想起來…默唸：感受到祢的謝意

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▲▼門把 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO到了工作現場，發現門內鎖了暗鎖才會打不開。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名鎖匠分享某天工作完，卻夢到一名阿桑對他敬禮點頭三次，心想對方是誰，結果早上起床看電視新聞突然回想起來，立刻在心裡默唸，「我感受到阿桑祢的謝意」，之後就再也沒夢過對方了。

當事人20日在「靈異公社」臉書社團說，某晚接到工作電話，請求幫忙開鎖，他騎車過去看到一名中年大叔在樓下等他，確認身分證地址後，拿著工具箱上去；屋主兒子敲隔壁鄰居的門，問他的母親有出門運動、去菜市場嗎？

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原PO表示，「屋主兒子拿出鑰匙給我說打不開，我拿了過來看看，應該是裡面鎖到暗鎖，裡面有人..唯一的辦法就是鎖弄壞，再重新裝一個」；在經過對方同意後，他開始工作，過了不久敲開了，推開門看到阿桑趴臥在客廳，嘴巴旁吐了一口血，讓屋主兒子聯絡派出所和救護車。

▼原PO工作完當晚夢到阿桑。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲門（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，他騎車回去拿門鎖更換，到現場樓下後，看到殯儀館的人員來了，心裡有數也沒想太多，過了不久門鎖裝好，「屋主兒子向我道謝說抱歉，讓我遇到這種事情」；他回沒關係，每個人會經歷到生死，要對方不要太傷心。

原PO回家路上去吃宵夜，往人群多地方晃，到家洗完澡感覺疲累就睡了；夢中前方飄著煙霧往鄉下小路前進，感覺自己很快樂，四處充滿市集，「我坐在半空，對面突然來一個阿桑，臉部很模糊走過來，向我敬禮點頭三次。」

「不久，阿桑轉頭離去，我心裡感覺納悶阿桑是誰？她認識我？為什麼向我敬禮？」原PO說，早上起床看新聞電視吃早餐，回想起來那是前一天的屋主阿桑，一樣的衣服、短髮，「呃...心裡默唸，我感受到阿桑祢的謝意」，跟家裡的神明上香後，出門工作就再也沒夢過阿桑。對此，許多網友留言，「只要心存善念就百無禁忌」、「阿彌陀佛，功德無量」、「因為有你得以安息。」

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