大樓鬼打牆「電梯一開嚇壞」　師傅：死了！遇到抓交替…結局曝光

▲原PO說，準備踏進電梯時，「哇O！電梯是空的？」（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

「我很堅持自從那次以後，再也不敢去那棟大樓工作…」一名師傅分享在一棟大樓內「迷路」，「心想死了！我逃不出去，遇到鬼抓交替吧？」後來他去廟裡收驚，才知逃過一劫的原因，「是我的主神太子爺出面替我擋掉惡鬼。」

當事人15日在「靈異公社」臉書社團表示，某晚去大樓工作很簡單的事情，大約10分鐘解決，結果順著路沿路走回去，走了很久，一看手機竟走了快20分鐘，「我該不會走錯路吧？頭很暈然後一直轉圈一直晃。」

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「走到一半心慌，我拿出筆做記號，在大樓套房房屋牆壁上寫123。」原PO說，「畫到快90時，突然全身無力，自己坐在在工具箱上面，有個聲音叫我往電梯方向，『這裡啦、哈哈、來啊…』。我的腦中已恍惚，記得這幾個字，我心想該不會是有人戲弄我吧？」

原PO指出，於是拿著工具箱往聲音方向走去，走了很久看到電梯，按了「往下」，等很久電梯來了，準備踏進去時，「哇O！電梯是空的？往後退幾步，心想死了！我逃不出去，遇到鬼抓交替吧？腦海裡浮現爸媽的臉。」

▼原PO在大樓套房房屋牆壁上寫下數字。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

「突然有個聲音叫醒了我，噹噹噹的聲音」，原PO當下立刻驚醒，無意識掙脫開口問，「是誰？你要想怎樣？我從沒害人過，要輸贏逆，乾...出來啦！乾...出來啦！」

原PO表示，突然不知道誰拍他的背，揮拳往後準備要打對方，頭轉過去發現是一名女生，他因此放下握拳的手，結果聽到對方說，「你怎麼還在這裡，我是剛請你來工作的客戶，看你一直晃一直走在跟別人講話，不好意思打擾你，以為你在講電話。」

原PO突然驚嚇醒來，後來客戶請管理員上來帶他走下去，「我很堅持自從那次以後，再也不敢去那棟大樓工作。」他回到家去廟裡收驚拜拜，神明爐著火，廟裡的義工覺得有事情，擲筊問神明，觀手轎起駕說，「是你的主神太子爺出面替你擋掉惡鬼，知道你逄此劫難，領兵遣將跟在你旁邊。」

原PO說，腦中突然想到該不會是真的吧，多年前到北部某宮廟工作，裡面的人說「你後面載著太子爺來工作，你福報很大，神明當你伴遊」，他還暗自想說「你這個神棍，想騙我捐錢逆？」經過這次事件，他在廟裡祭改、回家睡一天起來後就沒事了。

對此，許多網友留言，「感覺被牽著走了....好毛啊」、「 好險你突然緊急腳縮回來往後退，不然摔下去穩死，更慶幸太子爺跟你後面守護你」、「噹噹噹的聲音應該是太子乾坤圈跟火尖槍的聲音。」