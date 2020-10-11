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「你現在出門就回不來了」3歲女突飛奔抱著哭　爸：從心裡寒起來

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▲悲傷,難過,女孩,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，女兒當下突然跑來攔他，「抱住我的腳，說什麼都不讓我出門。」（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享要出門時，結果女兒突然哭著抱住他說，「你現在出門的話，你就回不來了。」他表示，雖說童言無忌，「但這句話還是讓我從心裡寒起來。」也有人分享類似經歷，「這種事我覺得還是就這樣吧。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，他是做餐飲業的，依照原本的流程，收完店就是把當天回收載去給回收阿婆；平常他要出門載回收時，3歲女兒都會說「拔拔拜拜、拔拔早點回來」之類的。

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原PO指出，當時把回收包好，穿外套要出門時，「我女兒突然跑來攔我，抱住我的腳，說什麼都不讓我出門，怎麼勸都沒用，邊哭邊抱我」；他蹲下來看她，「拔拔去丟個回收而已阿，為什麼不讓我去呢？」

▼有網友說，小孩子多少有些第六感。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲女兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

「她突然轉頭看門口」，原PO說，然後女兒輕輕跟他說，「你現在出門的話，你就回不來了…」他表示，雖說童言無忌，「但這句話還是讓我從心裡寒起來，所以我脫下外套，牽著小屁孩，回頭是岸！！阿婆，我明天再把回收載過去了哦…」

對此，有網友留言，「女兒在保護你，別鐵齒」；原PO回「沒錯，她哭著飛奔出來，我以為她被修理，結果是怕我出門。」也有人說，「小孩子多少有些第六感，還是參考一下比較好」；原PO回，女兒體質跟她媽媽一樣看得到，「所以我相信她。」

一名網友表示，「前陣子我也有這經歷，屁孩剛滿一歲還不會講話，同事家裡辦喪事，我想說回南部就順道抽空去致意一下好了…但是就在我決定要出發時，屁孩哭鬧不休，隔天整天也是，要出發就開始哭鬧，我爸媽帶也沒辦法，於是就作罷啦，這種事我覺得還是就這樣吧。」

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