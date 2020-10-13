夢見「地府喪屍」狂追她和丈夫　法師爸：這是陰棺煞…曝破解方法

▲原PO爸爸告訴她這是「陰棺煞」。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

「我緊抓著先生的手，用飛快的速度要跨出屋子…」一名女網友分享爸爸是法師，有一晚她夢見丈夫在地府，後來兩人被「喪屍」嚇得逃竄，醒來問父親才知這是「陰棺煞」，並被告知破解方法。有人分享遇過類似經歷，「我是變成像瘋子一樣，後來是覺魂修復好，人才正常。」

當事人日前在「靈異公社」臉書社團回憶這個夢，她說，地府有一處都是死人，每具死人都躺在各自的石床上，先生也躺在其中一張石床上，「我知道他只是睡著，我躡手躡腳走過去輕搖他」，並很小聲說「快起來」。

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原PO表示，先生被她搖醒，雖聲響不大，可是還是驚動了祂們，「祂們像是喪屍一般，行動緩慢卻步步近逼，我緊抓著先生的手，用飛快的速度要跨出屋子，準備逃竄；可是一看石屋外竟是一條漫長窄道，兩旁皆是這樣的石屋，裡面一個個活死人都動了起來。」

▼原PO夢醒後立刻問擔任法師的爸爸。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

「眼看是逃不掉了，我靈光一閃『遁地』」，原PO指出，夢中拉著先生的手，感覺身體重心往下，瞬間兩人消失在這個空間，心想醒來一定要問爸爸，「爸爸說：這是一種陰棺煞，這種的卡厲害，來！妳去看有沒有辦法拿到，人家裡在辦喪事在戴的『孝』，就是喪家眷屬在戴的別針，要『重孝』（父母往生、兒子在戴的）喔。」

原PO說，後來婆婆去跟同村認識的人家要，對方家裡正在辦喪事，「拿回『孝』，我用別針繫在先生工作褲褲子裡邊，說要戴3個月就避開了。」

對此，有網友好奇詢問為什麼會遇到這種煞？原PO回，「農民曆翻得到喔，生肖流年流月流日會出現不同的煞星，運勢低就容易碰上了。保持運勢高的方法就是生活作息正常，不走夜路。」

一名網友分享類似經驗，「我也被棺材煞碰過，不過我是覺魂煞到受傷，我是變成像瘋子一樣，後來是覺魂修復好，人才正常。」