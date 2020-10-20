蔡正元提願意打仗者發「募兵召集令」：不會被馮世寬罵渣男！



▲前立委蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）





記者蕭羽耘／台北報導

我國軍備話題不斷，採取徵兵或募兵制各有支持者。前國民黨籍立委蔡正元20日提出，凡是18歲以上的男女性，如果表態願意打仗，立刻發給「募兵召集令」派去守海邊和灘頭，兼具募兵制的精神，又有徵兵制的效果，也不會被馮世寬罵成「渣男」，一舉數得。

蔡正元20日在臉書表示，全民徵兵制還是要志願募兵制，其實各有優缺點，例如美國和中國都是募兵制，軍隊力量都很好，而台灣剛剛結束徵兵制，轉向募兵制。

他表示，最近兩岸情勢緊張，當權者擔心兵力不足，又不敢改弦易轍，結果只好找上徵兵制時期的後備軍人，以延長「教育召集」年限的名義，戰爭爆發時拖回來繼續服兵役。

蔡正元提出，矛盾的是募兵制時期的男性，年齡更輕反而沒有服兵役的義務，徵兵制時期已服過兵役的「老人」，卻要延長「後備義務」年限，造成年輕人不當兵老頭子上戰場的怪現象。

他分析，前總統馬英九有能力維持兩岸和平，不打仗當然可以實施募兵制，總統蔡英文沒有能力維持兩岸和平，要打仗又不敢改回徵兵制。現在什麼事都靠選舉或民調，所以只有人敢修憲讓18歲可以投票，卻沒人敢立法徵18歲去當兵。

蔡正元提出辦法，現在很多人都願意打仗，趕快立個法律，凡是18歲以上的男女性，只要在民調中願意打仗、投票支持願意打仗的政客或社群群組支持打仗的人，全部視為已同意參加募兵，立刻發給「募兵召集令」派去守海邊和灘頭。

蔡正元打趣稱，這應該是最符合目前需要的制度，兼具募兵制的精神，又有徵兵制的效果，也不會被馮世寬罵成「渣男」，可以說一舉數得。

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