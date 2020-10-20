2020台南古都國際馬拉松獲跑友好評　黃偉哲感謝市民支持成就經典賽事

▲2020台南古都國際馬拉松事，獲跑友好評，市長黃偉哲感謝市民支持包容成就經典賽事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020台南古都國際半程馬拉松於10月18日圓滿落幕，本屆賽事吸引許多菁英選手參賽，參賽選手對於整體活動路線及補給皆給予高度評價，對於警察及交管人員的辛勞更給予高度肯定。

黃偉哲市長特別感謝市民的支持與包容，讓來自各地的跑友感受到台南友善且安全的賽道環境與民眾的熱情，同時也感謝跑友配合賽事的防疫規定，無論是在集結區或主會場內，都配合配戴口罩，讓賽事能夠兼顧健康運動及防疫，使古都馬成為具有指標性的安全賽事。

教育局表示，古都馬拉松是全台灣古蹟、歷建、文化景點密度最高的賽道，每年因此吸引逾萬名跑友前來台南參賽，2017年更榮獲體育署「運動i台灣-特色文化獎」；同時，為了降低賽事交管對市民日常生活的影響，今年也特別參考往年民眾反應的意見，縮短交通管制時間及範圍，降低對市區交通的衝擊，希望能與台南市民一同打造如同波士頓馬拉松、東京馬拉松、倫敦馬拉松等享譽國際的城市馬拉松活動。

體育處表示，考量國內部分馬拉松賽事曾因未全線交通管制，造成跑友遭撞之交通意外，為提供跑友更安全的賽道環境，避免意外發生，因此古都馬堅持嚴謹的交管計畫，全線共規劃2016個管控點，動用至少210名正式警力及210名義交協助於路口管制車輛通行，確保選手安全及計時準確性，同時協助引導車輛改道。此外，考量古都馬拉松可呈現台南豐富古蹟文化特色，數餘年承辦下來已成為許多跑友每年必報的經典賽事，而未來也將持續檢討改進，努力兼顧選手安全、賽事特色，並降低交通衝擊，以回應更多跑友及市民對於古都馬拉松的支持。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題

