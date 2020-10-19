國產鹿茸產品優質多元　黃偉哲：採購鹿茸產品保證一試成主顧

▲台南市長黃偉哲大力推廣國產鹿茸，台南市的養鹿產業將運用優勢走出自己的一片天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為全台第二大養鹿場和鹿茸產地，為減少養鹿產業受進口鹿茸價格衝擊，市府積極協助推廣在地鹿茸產品，並於19日上午舉辦國產鹿茸宣傳記者會，市長黃偉哲大力推廣，表示國產鹿茸擁有的品質優勢大於進口鹿茸，台南市的養鹿產業將運用優勢走出自己的一片天。



黃偉哲市長表示，鹿全身上下都是寶，並且是很好的天然食材，台南就有很多鹿茸、鹿肉相關的優質產品，尤其冬天快到了，舉凡鹿肉藥膳包、鹿茸人蔘燉雞、鹿茸燕麥薏仁飲等相關產品，其實對於現代工商社會的民眾是很方便的溫補方式，所以很希望大家一起來體驗看看，不怕貨比貨，只怕不識貨，保證試了就成主顧，而且農民辛苦養殖的鹿，能夠獲得大家的認同，這是農民最高興的。



依據農委會畜禽統計調查，全台共有554場鹿場，台南市有66場，大部分集中於佳里、七股及學甲等地，鹿場數量僅次於南投縣；另依據2019年農業統計年報資料，全台鹿茸年產量為2萬7203公斤，其中台南市年產量為4174公斤，產量為全國第二大，採收時間為每年3到5月。



自2013年7月10日台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署以來，逐步開放紐西蘭鹿茸零關稅進口，由鹿茸配額內零關稅（109年公告配額量為2750公斤）過渡至2025年後將取消配額全面降為零關稅，屆時國產鹿茸在價格上將無法取得優勢，但國產鹿茸在採收的時間及新鮮品質、安全衛生品管上卻是相對優良，且具備檢疫證明與優良鹿場證明等良好的控管機制。



農業局指出，國產鹿茸採收方式為即割即收，鹿茸新鮮採收後迅速冷凍，保留了完整成分，但紐西蘭的鹿茸多為撲殺後幾小時才割取，鹿茸已趨硬化，成分流失，因此國產鹿茸品質絕對優於進口鹿茸。



農業局長謝耀清表示，台南市擁有豐富的鹿茸資源，也有許多養鹿相關產業開發出許多優良鹿茸加工品，這些加工品打破民眾對鹿茸的傳統印象，早期提到鹿茸加工品大多是想到入藥或做成藥膳，例如鹿茸藥膳雞等，但現在已將鹿茸開發出許多保養用品，例如鹿茸益生菌、鹿茸肉桂口含錠、鹿茸面膜、鹿茸精華液、鹿茸燕麥薏仁飲等，更貼近民生需求。





市長黃偉哲表示，近年來食安議題讓消費者很關心鹿茸的產品品質與安全，市府將輔導養鹿業者朝向多元化產銷發展，建立品牌價值，提升產業競爭力，並鼓勵全國朋友多多採購鹿茸相關產品，用行動支持在地產業。





今日鹿茸相關產品推廣活動，包括農業局長謝耀清、中華民國養鹿協會秘書長梁素金、台南市養鹿協會理事長陳慶宗與總幹事許海龍、台南市養鹿生產合作社理事主席顏潚堃、台灣鹿茸生技公司執行長林昆鋒、中華民國鹿產品運銷合作社前理事主席王登教及市議員沈家鳳等各界貴賓一同到場向全國朋友推薦台南優質鹿茸相關產品。

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