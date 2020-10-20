再吃會像她一樣胖！台南小五女童遭校護霸凌　校長：修養有問題

▲台南市南區1所國小女童，疑被學校校護言語霸凌，造成女童身心受創就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南區1所某國小五年級陳姓女童家長指控，該校保健室張姓校護，涉嫌以言語嚴重霸凌女童，更私設條款，陳童須找2位以上同學陪同，才得進保健室，造成陳童心理嚴重受創，出現自卑、情緒焦慮等症狀，並畏懼上學，家長要求學校給交代。

陳姓女童家長指出，女童在四年級上學期某日，女童請假未上學，隔天上學班上同學告訴陳姓女童，張姓護士在午餐時，不知何故對該班全班學童說：「你們再這樣一直吃，會像陳姓女童一樣胖」，說完還哈哈大笑，此言令陳姓女童感覺很受傷，非常難過。

放學回家，陳姓女童表示不想上學，家長詢問原因，陳姓女童回說：「護士告訴同學，她很胖，然後大笑，她覺得很丟臉」。當天陳童家長即向導師及校長反應，當時校長即已坦承，張姓護士個人修養有問題。

當時，學校未做出任何處理，直到陳童家長打電話去教育局反映，張姓護士才趕緊請台南市殯葬管理所郭姓所長出面「說情」，因陳童家長曾欠郭姓所長一個情份，才同意原諒張姓護士不追究。

陳童家長指出，不料張姓護士疑是懷恨在心，竟私設條款，規定陳童若要進保健室，必須找2個以上的同學陪同，理由是「怕被誤會」。陳童說有次在學校跌倒受傷，找全班同學（該班含陳姓女童共7位學童）陪同進保健室，張姓護士竟然要求所有學童一起將藥膏的名稱、成分及使用方式唸一遍，之後陳童自己再照唸一遍，才肯為陳姓女童上藥。

2020年10月15日，陳姓女童因將視力檢查回條弄丟，因此找2位同學陪同，進保健室向護士索取視力檢查表，陳姓女童指出，張姓護士突然大吼：「是你不懂字，還是我寫得不夠清楚」，陳童聞言哭著低下頭，張姓護士大聲地說：「妳不用在那邊裝可憐」，還叫陳童不能離開，並說：「等一下妳去樓上哭，老師又以為我欺負妳」。

張姓護士不僅將陳童及其同學留在保健室約30分鐘以上，還指責陳童浪費2位同學上數學課的時間，陳童忍無可忍，打電話給父親說明此事，此時家長在電話中還清楚聽得到張姓護士大吼的聲音，陳童父母立即前往學校處理。

陳童母親表示，張姓護士態度不佳，還在校長前說：「上一次教育局的事還沒結束，我還沒忘記，我也過不去」。家長要校長給個交代，卻未得到正面回應，當天晚上，女兒就無法入眠，女兒說眼睛閉上會聽到護士吼她的聲音。陳童家長帶女童前往醫院身心科就診，發現陳姓女童心理上已出現焦慮狀況。

陳童家長要求，張姓護士必須道歉、學校要給交代，不適任的教職員工不能留在學校，繼續傷害其他孩子。校長則表示，會積極邀請家長至學校，讓雙方溝通、說明，就讓證據說話，只要調查屬實，該懲處就懲處，該通報就通報。

有關南區1所國小疑有校內員工對學生霸凌案，教育局表示，經初步了解，本案首發疑似言語霸凌嘲笑學生事件發生在2019年，當時教育局並未受案。如今在獲報知悉後，已立即啟動調查。教育局表示，霸凌零容忍是市府的重大政策，「不隱匿、不包庇、不拖延、有案即查，屬實即罰」也是教育局三令五申的「三不一有」處理原則。本案如調查結果屬實，且有相關人員違反上述處理原則，將會一律從嚴懲處。

本案教育局已先責由學校依規定通報，同時安排學生輔導諮商中心人員協助學校對學生進行心理輔導，穩定學生上學情緒。後續也會督請學校，儘速依規定完成調查。

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