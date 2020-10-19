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準沙德爾一路向西衝2天！共伴「大雨彈」甩台灣　一張圖看降雨熱區

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▲▼沙德爾颱風。（圖／翻攝NAVY、JMA、JTWC）

▲菲律賓東方海面的熱帶低壓有增強趨勢。（圖／翻攝JMA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員朱美霖表示，菲東海面19日形成熱帶低壓，預測將朝西北西接近呂宋島後，21、22日（周三、四）進入南海，並朝西前往中南半島，20日有機會發展為輕度颱風；而台灣仍是東北風環境，桃園以北、東半部有間歇降雨，新竹以南多雲到晴，各地低溫21至23度，預估此系統進入南海後，將為台灣帶來水氣，雲量增多，迎風面降雨明顯。

氣象局預報，東北風影響下，20日宜蘭、大台北地區持續陰雨，氣溫約22至25度間，感受涼爽；桃園、花東大致多雲、偶有局部短暫雨，新竹以南天氣穩定晴朗，日夜溫差較大。未來一周都受東北風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區白天高溫仍然接近30度，日夜溫差較大。

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▲▼沙德爾颱風。（圖／翻攝NAVY、JMA、JTWC）

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲準沙德爾進入南海後將產生共伴效應，為台灣帶來雨勢。（圖／翻攝JMA、NCDR）

至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD20，即將通過呂宋島進入南海，並有發展為今年第17號颱風「沙德爾」的機率；21至23日（周三至五）受東北風及TD20外圍環流影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島容易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨可能達到大雨等級；新竹以南地區則為多雲到晴的天氣，僅山區午後有局部陣雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，熱帶低壓最快19日晚間就會增強為颱風，主要路徑上仍有不確定性，電腦模擬顯示，大部分路徑都是穿過呂宋島，但仍有預測離台灣較近，影響到共伴效應的大小，越往北邊影響越大。

吳德榮指出，颱風在南海一帶時，會與北邊東北季風交會，暖濕空氣被東北風抬升，造成較厚實的雲雨在台灣上空，為迎風面帶來較大降雨，預估21、22日東半部、新竹以北地區將有局部較大雨勢，背風面則雲增多，相對沒有太大降雨，這樣陰雨天氣到23日之後就會轉變晴朗，回到秋高氣爽的天氣。

▼今年第17號颱風沙德爾即將誕生。（圖／翻攝NAVY）

▲▼沙德爾颱風。（圖／翻攝NAVY、JMA、JTWC）

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